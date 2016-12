Annonce

La Revue de l’Université de Moncton entend publier un numéro sur le thème Langues, discours, idéologies, dans le prolongement de la Journée d’études du même nom tenuedans le cadre du colloque L’Acadie dans tous ses défis (Congrès mondial acadien 2014, Edmundston).

Argumentaire

Sous la direction de Samira Belyazid, Mélanie LeBlanc et Éric Trudel (Université de Moncton, campus d’Edmundston), le numéro thématique veut rassembler spécialistes et intervenants communautaires dans une réflexion sur les enjeux linguistiques de la communauté acadienne ou des communautés francophones en milieu minoritaire en Amérique du Nord.

Il sera question de faire le point sur la situation actuelle des communautés francophones minoritaires, et de discuter des défis qu’elles doivent relever pour s’adapter aux changements socioéconomiques constants.

Le milieu du travail et le milieu scolaire sont des lieux concrets d’intervention, de négociation et de débats idéologiques en matière linguistique. On n’a qu’à penser à la lutte pour la gestion des écoles francophones au Yukon, ou encore aux manifestations récentes d’un groupe anti-bilinguisme dénonçant la « surreprésentation » des francophones dans les postes de la fonction publique néobrunswickoise. Ce contexte favorise des discours sur la langue qui se confrontent et sont souvent exposés dans la sphère publique par les médias.

Les propositions s’intéressant aux aspects suivants seront privilégiées :

l’impact des bouleversements économiques, socioculturels et technologiques sur l’enseignement du français et le français langue de travail;

les implications idéologiques des discours politiques et médiatiques sur la vitalité de la langue française;

le discours et les représentations linguistiques des jeunes, des travailleurs ou des employeurs face au français et à l’anglais;

les stratégies discursives et didactiques efficaces pour consolider le français à l’école et dans le marché linguistique national et international;

la distance entre les idéologies véhiculées par les discours politiques ou médiatiques, d’une part, et la réalité du système scolaire et celle du marché du travail, d’autre part.

Les propositions touchant de façon plus large aux discours, pratiques et idéologies linguistiques dans les communautés francophones minoritaires sont également les bienvenues.

Conditions de soumission

Les propositions de contribution, de 250 mots, doivent être envoyées par courrier électronique à la secrétaire à la rédaction de la Revue, Mme Phyllis E. LeBlanc, à l’adresse suivante : Phyllis.LeBlanc@umoncton.ca

au plus tard le 31 janvier 2016

Veuillez inclure un titre, l’affiliation des auteures et auteurs, ainsi qu’un maximum de cinq mots-clés.

Les textes (articles scientifiques, synthèses de recherches, notes de recherche ou notes de réflexion), de 5 000 à 8 000 mots pour les articles et les synthèses, devront être remis au plus tard le 31 mai 2016, et être conformes aux directives générales de publication de la Revue de l’Université de Moncton (rum.erudit.org)

Prière d’adresser les questions relatives au thème et au contenu scientifique aux directrices et directeur du numéro, à l’adresse suivante : LanguesDiscoursIdéologies@gmail.com

Responsables scientifiques