Annonce

Argumentaire

Ce séminaire s’inscrit dans le programme de recherche MigrAnts in Global Metropolises (MAGMET), financé par Sociétés Plurielles. Il s’agit d’un projet transversal au sein de l’USPC, commun à l’INALCO (Delphine Pagès-El Karoui, CERMOM/URMIS), Paris Diderot (Catherine Lejeune, LARCA et Camille Schmoll, Géographie-cités / IUF) et Sces Po (Hélène Thiollet, CNRS-CERI). Le séminaire sera itinérant entre les trois lieux.

Son objectif consiste à articuler transformations urbaines, migration et mondialisation pour mieux comprendre la fabrication des villes-mondes plurielles, marquées par de très forts taux d’immigration et de part de population étrangère. Partant des pratiques et des représentations des différents acteurs sociaux, économiques et politiques qui produisent et vivent dans ces villes, il s’intéresse aux modalités d’incarnation socio-spatiales de la diversité, ainsi qu’à sa gestion. En pensant simultanément les connexions et les ancrages, en jouant systématiquement sur l’articulation des échelles, l’enjeu de MAGMET est d’élaborer un cadre analytique théorique comparatif afin de réfléchir aux modes de transformation des métropoles plurielles, engagées dans des dynamiques de mondialisation, en fonction de leur insertion dans les réseaux globalisés, de leur taille démographique et de leurs héritages et contextes politiques.

Si le projet MAGMET se focalise sur les villes du Golfe, dans une perspective comparée avec des métropoles américaines et européennes, le séminaire MAGMET sera lui ouvert à toutes les aires culturelles et aux réflexions théoriques qui se positionnent au croisement des études urbaines et des études sur les migrations. Son ambition est de confronter à chaque séance les travaux de chercheurs connus pour leurs recherches innovantes sur ces thématiques, et dont l’un au moins exerce à l’étranger. Les langues de travail seront l’anglais et le français. Il s’adresse aux chercheurs et doctorants intéressés par ces questions. Ce séminaire pourra être validé par les doctorants de l’INALCO (ED 265), et suivi par les étudiants de Master de Sces Po (Governing Large Metropolis).

Contact : d.pageselkaroui@gmail.com

Responsables scientifiques

Catherine Lejeune (Paris Diderot, LARCA),

Delphine Pagès-El Karoui (INALCO, CERMOM/Paris Diderot, URMIS),

Camlle Schmoll (Paris Diderot, Géographie-cités/IUF),

Hélène Thiollet (Sciences Po, CNRS-CERI)

Programme

(susceptible de modification)

Séance 1. 16 octobre 2015, 11h-13h, INALCO (4.23)

Nadine Scharfenort (Associate Professor of Geography at Mainz University) : Displacement, Marginalization, Segregation – Effects of Large Urban Regeneration in Doha

(Associate Professor of Geography at Mainz University) : Displacement, Marginalization, Segregation – Effects of Large Urban Regeneration in Doha Khaled Adham (Associate Professor of Architecture at United Arab Emirates University) : The Impact of the Migration of Gulf Urban Models on Cairo's Physical Development and Urbanization Processes

Discutant : Amin Moghadam (INALCO, URMIS)

Séance 2. 11 décembre 2015, 14h-16h, Paris Diderot (344, bâtiment Olympe de Gouge)²

Jennifer Robinson (University College London) : Thinking Cities through Elsewhere: Comparative tactics for a more global urban studies

(University College London) : Thinking Cities through Elsewhere: Comparative tactics for a more global urban studies Virginie Baby-Collin (Université Aix-Marseille) : Latino migrants in metropolitan public space : (in)visibilities, ethnicities, and popular cosmopolitanisms (in Europe and the Americas).

Discutant : Dominique Vidal (Paris Diderot)

Séance 3. 18 mars 2016, 14h-17h, Sces Po (Salle du conseil, 4ème étage, CERI, 56 rue Jacob 75006)

Brenda Yeoh (National University of Singapore): Emerging forms of globalized urbanity in Asia

(National University of Singapore): Emerging forms of globalized urbanity in Asia Camille Schmoll (Paris Diderot): Border spaces and the metropolis. Towards a gendered approach

Discutant: Serge Weber (Université Paris-Est Marne - La Vallée)

Séance 4. 15 avril 2016, 14h-17h, Paris Diderot (Salle 146, bât Olympe de Gouges, rue Albert Einstein, 75013)

Hadrien Dubucs (Paris IV): Middle and upper middle class immigrants in the city

(Paris IV): Middle and upper middle class immigrants in the city Bruno Cousin (Lille 1), Sébastien Chauvin (Univ d'Amsterdam): Vers une hyper-bourgeoisie globalisée ?

Discutante: Catherine Lejeune (Paris Diderot)

Séance 5. 13 mai 2016, 14h-17h, INALCO (65, rue des Grands Moulins, 75013, salle 4.23)

Adam Hanieh (SOAS) : The Gulf and Diaspora Capital: mapping the political economy of intra-regional business networks in the Arab world

(SOAS) : The Gulf and Diaspora Capital: mapping the political economy of intra-regional business networks in the Arab world Delphine Pagès-El Karoui (INALCO) : Egyptians in Dubai: transnational connections and cosmopolitan lifes ?

(INALCO) : Egyptians in Dubai: transnational connections and cosmopolitan lifes ? Hélène Thiollet (Sces Po) : Resilient residents? Labour migration, anti-integration policies and community formation int he Gulf countries

Discutante : Sylvaine Camelin (Paris Ouest Nanterre)