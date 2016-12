Résumé

« Éducation et savoirs » est un séminaire conjoint de l'Association pour la recherche sur l'éducation et les savoirs (ARES) et du Centre population et développement (CEPED, UMR 196 Paris Decartes, Institut de recherche pour le développeemnt). Ouvert au public, il réunit des chercheur-e-s en sociologie, anthropologie, démographie et histoire, travaillant sur des régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ses objectifs sont de mener une réflexion scientifique transdisciplinaire et de rendre compte des nouveaux axes, objets et méthodes de recherche sur les institutions scolaires, l’éducation et les savoirs dans les « Suds ».