Annonce

Journées organisées par l’AFET, le CEFC Taipei et l’Université Libre de Bruxelles)

Argumentaire

L’objectif de cette manifestation est de convier une douzaine de jeunes chercheurs – toutes nationalités confondues – Licence 3, Master, doctorants et jeunes docteurs, à proposer une intervention devant une assistance composée de leurs pairs et d’enseignants-chercheurs, chercheurs confirmés et docteurs, tous spécialistes de Taïwan et appartenant à des disciplines diverses.

Il est prévu d’entendre en priorité les étudiants qui soutiennent prochainement ainsi que les auteurs d’articles pour des revues à comité de lecture, de communications de conférences à venir ou encore de chapitres d’ouvrages collectifs en préparation. Toutefois, la communication peut également porter sur le travail de recherche en cours de l’intervenant ou un projet de recherche.

La nouveauté par rapport aux années précédentes : le Prix jeune chercheur francophone en études taïwanaises d’un montant de 500 euros sera remis à l’issue des journées.

Objectifs des journées

Le principal objectif des Journées jeunes chercheurs en études taïwanaises est de mettre l’accent sur les recherches réalisées par les jeunes chercheurs venant d’universités et centres de recherche du monde francophone. Ces Journées se situent dans le cadre à la fois de leur formation sur les spécificités du terrain taïwanais et d’échanges avec des chercheurs et enseignants familiers de la réalité empirique de Taïwan et qui ont ici le statut d’encadrants.

Organisées pour la sixième fois par l’Association Francophone d’Études Taïwanaises (AFET), en partenariat depuis l’année dernière avec l’Antenne Taipei du Centre d’Études Français sur la Chine contemporaine (CEFC), ces Journées se tiendront les 4 et 5 mars 2016 au sein de l’Université Libre de Bruxelles, en collaboration avec Vanessa Frangville, titulaire de la Chaire de langue et cultures chinoises du Département de Langues et Lettres (Faculté de Lettres, Traduction et Communication).

Modalités de soumission

Pour proposer une intervention, il est d’ores et déjà possible de vous inscrire grâce au formulaire ci-joint. Une invitation personnalisée vous sera alors transmise et pourra permettre à ceux qui ne viendraient pas d’institutions bruxelloises de débuter dès que possible des demandes de financement – transport, hébergement – par leur laboratoire de recherche ou leur école doctorale.

Merci de bien vouloir renvoyer le formulaire joint rempli

avant le 15 janvier 2016

à l’adresse suivante : secretaire@etudes-taiwanaises.fr.

Comité organisateur

(par ordre alphabétique)

Stéphane CORCUFF, CEFC Taipei

Vanessa FRANGVILLE, Université Libre de Bruxelles

Gwennaël GAFFRIC, AFET, Université Lyon 2

Wafa GHERMANI, AFET, Université Paris 3

Pierre MAGISTRY, AFET, Université Paris 7

Jérôme SOLDANI, AFET, Academia Sinica

Alice YAMADA, AFET, Université Aix-Marseille

Comité scientifique

(par ordre alphabétique)