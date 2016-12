Résumé

C'est un séminaire organisé par le groupe de travail sur les Migrations Lusophones (URMIS - Paris 7) depuis 2014 qui discute l’immigration « lusophone » en France et dans le monde, les liens entre les populations « lusophones » en France (portugais, cap-verdiens, guinéens, angolais etc.), l’espace géopolitique construit par les pays de langue officielle portugaise et les réalités construites à travers les échanges culturels accélérés par les flux migratoires actuels dans ces contextes. Les membres du Groupe, qui appartiennent à différents laboratoires et universités, travaillent sur des données empiriques récentes dans le cadre de projets de master, doctorat, post-doctorat, etc. inscrits dans les réseaux internationaux de recherche.