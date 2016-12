Annonce

2) Vous recevrez un message sur votre adresse mèl pour valider votre inscription; 3) Dans la rubrique « Espace connecté », située dans le menu à gauche, cliquez sur « Dépôts »; 4) Dans « Dépôts », sélectionnez « Déposer un résumé » et suivez les étapes indiquées par le système. Pour vérifier votre inscription, accédez à la rubrique « Mon espace » et cliquez sur « Mes dépôts ».

Ne seront évaluées par le comité scientifique que les propositions qui respecteront ces consignes et l'adéquation à la problématique et aux grands axes du Colloque.

Se pencher sur la place des intellectuels, c’est rendre compte de leur rôle de médiateurs, de créateurs d’opinion, selon des thématiques qui font écho aux préoccupations de Marie-Claude Chaput, pour l’Histoire du temps présent, et en particulier pour la presse espagnole et française, qui croisent une approche politique, économique et de genre, du XIXe au XXIe siècles.

L’intellectuel dérange : il est ce dard qui fend et pourfend les préjugés, les stéréotypes. Il participe à la construction des représentations collectives, culturelles, sociales, politiques et économiques. Nous tâcherons de battre en brèche cette définition de l’intellectuel que donne G. Bernanos : « (...) L'intellectuel est si souvent un imbécile que nous devrions toujours le tenir pour tel, jusqu'à ce qu'il nous ait prouvé le contraire. (...)[6] .»

C’est ainsi que sont relayés, expliqués et interprétés les mouvements sociaux. Dans les années 60 et 70, par exemple, la presse écrite mexicaine s’ouvre à de nouveaux débats autour de la situation des femmes en accordant dans ses colonnes une place aux intellectuelles, à la fois témoins et actrices de leur époque. À l’écoute de la société, de son histoire, elle remplit sa fonction en rendant visibles les femmes, leurs préoccupations, leur militantisme, à une époque porteuse de changements dans la relation entre les sexes et participe pleinement à l’écriture d’une page de l’histoire des femmes.

Dans le contexte des luttes pour l’indépendance en Amérique latine, au XIXe siècle, l’intellectuel se glisse dans la figure du penseur politique, pour proposer un nouveau projet de société national. Au XXe siècle, les « transitions » sont aussi un marqueur commun aux espaces hispanophones et lusophones et méritent une attention particulière de la part des intellectuels.

Si l’on se tient à cette définition, les intellectuels sont: « des citadins qui voyagent et qui sont présents dans les médias ; ils sont donc en mesure de formuler des idéologies et de donner à la population une image nationale[2]. »

Les intellectuels, acteurs et témoins de leur temps, constituent une élite présente dans les médias non seulement dans l’espace consacré des suppléments culturels mais aussi dans la presse d’information générale et aujourd’hui dans les nouveaux médias de l’ère digitale (blogs et réseaux sociaux).

Ce colloque en hommage à Marie-Claude Chaput, ex présidente de l’association Pilar (Presse Imprimé Lecture dans l’Aire romane) et ancienne enseignante-chercheure de Rennes 2, a pour objet la place et le rôle des intellectuels dans les médias dans les espaces hispanophones et lusophones, dans une approche pluridisciplinaire: historique, politique, économique, culturelle et linguistique.

Apresentação

O Congresso, em homenagem a Marie-Claude Chaput, que foi presidente da associação Pilar e professora na Universidade de Rennes 2, dedica-se ao estudo do lugar e por extenso também do papel desempenhados pelos intelectuais nos meios de comunicação, nos espaços hispanófono e lusófono, a partir de uma perspectiva pluridisciplinar: histórica, política, económica, cultural e linguística.

Os intelectuais, actores e testemunhas do seu tempo, constituem uma elite que não só está presente nos suplementos culturais habituais, como também na informação geral e hoje nos novos meios de comunicação da era digital (blogs e redes sociais).

Os meios de comunicação são, por definição, um espaço privilegiado para os intelectuais: um lugar específico para a escrita, quer para o escritor quer para o cronista.

O que é um intelectual? “ É um citadino que viaja, está presente nos meios de comunicação de massa; portanto tem a faculdade de formular ideologias e propor à população uma autoimagen nacional[1].”

No século XIX na América Latina, no contexto das guerras pela independência, o intelectual adopta o papel do pensador político, para propor um novo projecto nacional de sociedade. No século XX, as transições políticas são comuns também aos espaços hispanófono e lusófono e merecem uma atenção particular da parte dos intelectuais.

Por certo, a primeira vocação da imprensa consiste em divulgar novas correntes de pensamento e de opinião, em perceber os primeiros passos, em tomar o pulso da sociedade ao dar a palavra aos intelectuais, em escrever “o primeiro rascunho da história”, como assinalava Philip Graham, um dos mais antigos editores do Washington Post[2]. Convertidos em jornalistas, os intelectuais exploram, observam e descrevem a história que está em construção, uma história imediata[3]: “Entendemos por história imediata o conjunto da parte final da história contemporânea, que inclui a história do tempo presente e a história dos últimos trinta anos. A característica principal é que foi vivida pelo próprio historiador e as testemunhas que são ao mesmo tempo informadores[4].”

Desta maneira os movimentos sociais foram difundidos e em seguida explicados e interpretados. O intelectual perturba, ataca os preconceitos, combate os estereótipos. Participa na construção das representações colectivas, culturais, sociais, políticas e económicas.

Uma das nossas intenções será a de questionar a definição do intelectual proposta por G. Bernanos, que afirmava: “ […] O intelectual é no mais das vezes um estúpido, por isso deve ser considerado como tal, até demonstrar o contrario[5].”

Esses primeiros elementos de reflexão y questionamento serão abordados ao redor dos seguintes eixos:

O intelectual, actor e testemunha da História O intelectual ante o acontecimento O intelectual e a construção de novas representações e identidades O intelectual na esfera económica Intelectuais engajados e engajamento intelectual Intelectuais e culturas populares Entre o escrito e o virtual: o lugar dos intelectuais

Analisar o lugar que ocupam e a função que os intelectuais desempenham, é dar conta do seu papel de intermediarios, de criadores de opinião, de empreendedores mediáticos segundo temáticas que fazem parte das preocupações de Marie-Claude Chaput, isto é, a História do tempo presente, a imprensa espanhola e francesa, enfocadas a partir de uma perspectiva política, económica e de género, do século XIX até aos días de hoje.