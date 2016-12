Annonce

Note d’intention

Dans notre Europe de cendres, Lope de Vega et le théâtre espagnol peuvent apporter aujourd’hui leur lumière, leur insolite jeunesse, nous aider à retrouver sur nos scènes l’esprit de grandeur pour servir enfin l’avenir véritable de notre théâtre.



Albert Camus, Le Chevalier d’Olmedo, Avant-propos

La fascination exercée sur Albert Camus par les formes théâtrales de l’Espagne du Siècle d’or ne s’observe pas seulement à travers ses adaptations de La Dévotion à la croix de Calderón ou du Chevalier d’Olmedo de Lope. Elle se manifeste aussi dans de nombreux écrits, qu’il s’agisse de conférences, de préfaces ou d’entretiens. Le colloque pluridisciplinaire Le Théâtre d’Albert Camus et le Siècle d’or vise à faire avancer la réflexion sur Camus en tant qu’homme de théâtre. Ce colloque a été conçu d’une part pour les spécialistes de l’auteur de L’État de siège – un spectacle qui a été, entre autres, une tentative de faire revivre les autos sacramentales – comme une occasion de se pencher sur les sources espagnoles de Camus, d’autre part, les spécialistes du théâtre espagnol du xviie siècle, sont invités à mettre à jour nos connaissances des auteurs, de la dramaturgie et des pratiques théâtrales du Siècle d’or. Le dialogue que l’on se propose de favoriser entre études littéraires et études théâtrales, en passant par le théâtre de Camus, réexaminera l’influence du Siècle d’or espagnol sur le théâtre français, tant du point de vue de l’écriture dramatique que de celui de la pratique scénique.

Conception et organisation

Vincenzo Mazza avec le soutien du laboratoire Histoire des Arts et des Représentations et de la Société des Etudes Camusiennes

Comité scientifique

Fausta Antonucci (Université Roma Tre) ;

Christian Biet (Université Paris Ouest-Nanterre) ;

Jean Canavaggio (Université Paris Ouest-Nanterre) ;

Dann Cazes (Université Iberoamericana Mexico) ;

Juan-Carlos Garrot Zambrana (Université François-Rabelais) ;

Vincenzo Mazza (Université Paris Ouest-Nanterre) ;

Pierre-Louis Rey (Université Sorbonne-Nouvelle) ;

Hélène Rufat (Université Pompeu Fabra) ;

Agnès Spiquel (Université de Valenciennes) ;

David Walker (Université de Sheffield)

Programme

vendredi 5 février

8 h 15 Accueil des participants

9 h 15 Ouverture

9 h 30 Conférence plénière : Jean CANAVAGGIO (Université Paris Ouest-Nanterre), « Camus traducteur de Calderón : La Dévotion à la croix »

10 h 45

Pierre-Louis REY (Université Sorbonne-Nouvelle), « La Dévotion à la croix est-elle une pièce camusienne ? »

12 h 15

Anke CHARTON (Université de Vienne), « Le mot et la mort – Camus et les autres théâtres du Siècle d’or » (conférence en anglais)

13 h 00 Pause déjeuner

14 h 30

Christian BIET (Université Paris Ouest-Nanterre), « Contrepoints ibériques. Voyageurs portugais, gentilshommes espagnols et fous sévillans au début du XVIIe siècle français »

15 h 15

Anne PROUTEAU (Université catholique de l’Ouest), présidente de séance

16 h 30 Pause

16 h 45

Juan Carlos GARROT ZAMBRANA (Université François-Rabelais), président de séance

samedi 6 février

10 h 00

Christophe COUDERC , (Université Paris Ouest-Nanterre) « Le Chevalier d’Olmedo de Lope de Vega, espace dramatique et espace scénique »

11 h 30 Pause

11 h 45

Florence D’ARTOIS (Université Paris-Sorbonne), « « Début éclatant. Assombrissement progressif ». Camus face à la mélancolie tragique du Caballero de Olmedo »

13 h 15 Pause déjeuner

14 h 45

Simona MONTINI (Cité Internationale Universitaire de Paris), « La Dévotion à la croix selon André Antoine »

16 h 15

Alexandre ROQUAIN (Université du Maine), président de séance

17 h 30 Pot de clôture

