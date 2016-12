Annonce

Le Collège militaire royal de Saint-Jean organise le 15 avril 2016 un colloque d’une journée sur le thème de l’islamisme radical. Depuis la montée en puissance du groupe armé État islamique (Daech), l’islamisme radical fait aujourd’hui peser une menace sérieuse à la sécurité dans le monde. Cette menace est double. D’une part, toutes les sociétés ouvertes peuvent en être la cible, car le radicalisme violent a recours de plus en plus à des actions terroristes en particulier à l’extérieur de la zone contrôlée par des islamistes violents. Les attentats récents au Canada, en France, en Tunisie et au Burkina Faso, pour ne nommer que ces endroits, illustrent le caractère imprévisible de l’islamisme radical et combatif. D’autre part, cette menace ne semble pas non plus sur le point de se résorber. Alors qu’elle tire ses racines dans la guerre civile syrienne et irakienne et l’échec de la formation des États de droit après les dictatures, l’aggravation des conflits sectaires et les périls qui menacent l’unité de certains États arabes ne font qu’alimenter les discours de haine et les appels à la violence contre l’Autre et particulièrement l’Occident et constituent ainsi un terreau fertile de recrutement des extrémistes.

Quelle menace l’islamisme radical fait-il peser sur le Canada ? Comment le Canada devrait-il affronter cette menace ? Voilà sous forme de ces deux interrogations l’orientation générale de ce colloque d’une journée. Cet événement sera l’occasion de réfléchir à la portée réelle de cette menace ; aux origines de l’islamisme radical ici et ailleurs ; et aux moyens pour combattre cette violence contemporaine.

Nous invitons les chercheurs et les praticiens ayant une expérience dans le domaine de la lutte à l’islamisme radical et au terrorisme ou qui ont développé une expertise dans l’étude de ce phénomène à proposer une communication sur ce thème.

Modalités de soumission

Date limite pour déposer une proposition de communication : 6 mars 2016

Un comité évaluera les propositions de communication et communiquera avec les personnes dont la proposition a été retenue au plus tard le 18 mars 2016.

Les propositions de communication doivent être limitées à 300 mots et inclure les éléments suivants :

Nom du ou des auteur(s); Titre(s), fonction(s) et institution(s) d’attache; Coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, courrier électronique); Le résumé de la communication proposée.

Elles doivent être acheminées par courriel à : Ian Parenteau, Professeur adjoint de science politique : ian.parenteau@cmrsj-rmcsj.ca

Les propositions de communication (et les communications) peuvent être en français ou en anglais.

Le colloque aura lieu le vendredi 15 avril 2016 de 9h à 17h au Collège militaire royal de Saint-Jean, 15, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada, J3B 8R8. Téléphone : +1 450-358-6777

