Annonce

Présentation

L'atelier réunit des doctorant·e·s, masterant·e·s et post-doctorant·e·s venu·e·s d'Allemagne (Düsseldorf, Iéna, Osnabrück) et de France (Nantes, Paris, Toulouse, Rennes). Ils proposeront à la discussion des matériaux et des pistes d'analyses et de réflexion autour de la question de la réception de la modernité littéraire dans les deux Allemagnes après 1945.

Cet atelier doctoral s'inscrit dans le programme de formation recherche 2015-2017 soutenu par le CIERA mené en partenariat avec les universités de Paris-Sorbonne, de Nantes et de Iéna (Allemagne), et intitulé « Modernité Est-Ouest : Hilbig et (toute) la modernité ».

Programme

9h30 : Accueil / introduction Bénédicte Terrisse et Werner Wögerbauer

10h-11h20 : Discutant Bernard Banoun

Laetitia Devos (Rennes) : Interprétations de La Mort de Danton par Georg Lukács et Hans Mayer

Discussion

11h20-11h35 Pause

11h35-13h: Discutante Sylvie Arlaud

Na Schädlich (Osnabrück) : "Stefan George in veränderter Zeit". Ansichten von Adorno und Lämmert

Discussion

13h-14h Pause déjeuner

14h-15h20: Discutantes Alice Hattenville et Sylvaine Gourdain

Agathe Mareuge (Paris/Zürich) :La réappropriation de la modernité poétique par l’avant-garde dada après 1945 : canonisation ou radicalisation ?

Discussion

15h20-16h40 : Discutant Karsten Forbrig

Moritz Holler (Düsseldorf) :Joseph Roth im geteilten Deutschland

13. Discussion

16h40-17h Pause

17h- 18h30 : Discutante Bénédicte Terrisse

Florian Gödel (Jena):Die Grenzen der Moderne? Wolfgang Hilbigs Das Provisorium und sein Umgang mit der Shoa

Discussion et clôture de la journée Werner Wögerbauer