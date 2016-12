Résumé

Ce colloque ambitionne de déterminer s’il existe, dans le domaine parlementaire, une spécificité méditerranéenne. Ces journées aborderont la culture et l’identité parlementaire méditerranéenne à travers le regard comparatiste et selon les angles de la prosopographie des élites politiques, de l’analyse des « moments » parlementaires majeurs et des études de cas régionales, dans le but d’aboutir à une cartographie des acteurs, des pratiques, des discours et des représentations. L’objectif est de réunir des spécialistes de différents domaines (historiens, civilisationnistes, historiens du droit, politologues, sociologues…).