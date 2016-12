Annonce

Paris, Bibliothèque Mazarine, École des Chartes

11-13 MAI 2017

Argument

Ce colloque, qui prend la suite du colloque Mazarin, les lettres et les arts (Institut, décembre 2002, publié en 2006), portera sur les liens de Mazarin avec Rome et l’Italie, durant sa période romaine, jusqu’en 1643, puis durant son ministériat en France. Dans une double perspective, celle de l’histoire et celle de l’histoire des arts (arts plastiques, musique, littérature), on y étudiera ses réseaux (diplomatiques, politiques, religieux, familiaux, de renseignement, les uns et les autres souvent mêlés), son collectionnisme, son mécénat, sa propagande (on attire l’attention sur la « correspondance politique » des archives des Affaires étrangères et son abondante documentation peu exploitée).

Langues du colloque

français, italien, anglais.

Modalités de soumission

Durée des communications : 40 minutes débat compris.

Propositions de communications à envoyer avant le 1er septembre 2016 à :

yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr

Comité d’organisation

Jean-Michel Leniaud (Directeur, Ecole des chartes) ;

Yvan Loskoutoff (PR, Université du Havre, Académie des Jeux floraux) ;

Patrick Michel (PR, Université de Lille) ;

Yann Sordet (Directeur, Bibliothèque Mazarine).

Comité d’honneur

S. A. S. le prince Albert de Monaco (duc de Mazarin) ;

princesse Maria Camilla Pallavicini (Rome) ;

comte Federico Mancini (Rome) ;

Son Excellence Laurent Stefanini (Chef du protocole, Académie des sciences morales et politiques) ;

Madame Paola Bassani Pacht (Présidente de la Société des historiens de l’art italien, Paris).

Comité scientifique

Jean-Pierre Babelon (Académie des inscriptions et belles-lettres) ;

Lucien Bély (PR, Université de Paris IV-Sorbonne) ;

Yves-Marie Bercé (Académie des inscriptions et belles-lettres) ;

Jean-Claude Boyer (CNRS) ;

Francesca Cappeletti (PR, Université de Ferrare) ;

Isabelle de Conihout (Christie’s, ancienne conservatrice en chef, Bibliothèque Mazarine) ;

Thomas Fouilleron (Directeur des archives et de la bibliothèque du palais de Monaco) ; Annick Lemoine (MCF, Rennes, ancienne chargée de mission pour l’histoire de l’art, Académie de France à Rome) ; Stéphane Loire (Conservateur en chef des peintures, Musée du Louvre) ;

Yvan Loskoutoff (PR, Université du Havre, Académie des Jeux floraux) ;

Véronique Meyer (PR, Université de Poitiers) ;

Patrick Michel (PR, Université de Lille) ;

Elisabetta Mori (Conservatrice en chef, Archivio Capitolino, Rome) ;

François Ploton-Nicollet (PR, Ecole des chartes) ;

Olivier Poncet (PR, Ecole des chartes) ;

Yann Sordet (Directeur, Bibliothèque Mazarine) ;

Anne-Elisabeth Spica (PR, Université de Metz) ;

Inès Villela-Petit (Conservatrice, BnF-Cabinet des médailles).

