Annonce

Argumentaire

Ce colloque répond aux préoccupations du Programme 2 du CoDiRe : "Analyse des discours et des représentations culturelles". Il s'inscrit dans le prolongement de celui de 2012, organisé conjointement par les universités de Nantes et de Moncton (Canada): "Sens et signification dans les espaces francophones" (avril 2012, Nantes, octobre 2012, Moncton).

Initiée et développée progressivement à partir des années 1960 par des chercheurs de disciplines diverses, tels Michel Pêcheux et Michel Foucault, l’analyse du discours (désormais AD) a surtout donné la priorité aux discours politiques et médiatiques. Le discours littéraire, quant à lui, a été travaillé plus tardivement, à partir de 1975, grâce aux études de Jean-Michel Adam, de Ruth Amossy ou de Dominique Maingueneau.

Ce colloque vise à mettre à l'honneur l'analyse du discours littéraire (ADL), et plus spécifiquement celle du discours littéraire « francophone ». Il s’agit de convoquer des textes littéraires et de proposer des corpus intéressant à la fois les études littéraires et les sciences du langage.

Puisque l'ADL s'est focalisée sur les scénographies et les ethê auctoriaux (Maingueneau, Amossy, Delormas, Diaz, etc.), ce colloque propose de cerner la notion d’« écrivain(s) francophone(s) », sous le prisme méthodologique de l'analyse du discours, à partir des productions littéraires d’auteurs écrivant en langue française (romans, nouvelles, essais, théâtre, poésie, journaux intimes, lettres, etc.).

Comment construit-on une identité d'écrivain, et d'écrivain francophone, à travers des images et des scénographies spécifiques, et ce avec toute la disparité incluse dans l'adjectif francophone ? La francophonie est, en effet, perçue de manière différente selon les zones géographiques et culturelles, que ce soit au Maghreb, au Sénégal ou au Canada par exemple. On sait que D. Combe (2010) préfère parler de « francophonies ».

En se concentrant sur les postures et les représentations de l’écrivain et sur les mises en scène de son rapport à la langue française et à la francophonie, le colloque s’articulera autour de quatre axes, qu’il sera possible de croiser selon les intérêts des communicants.

Axe 1 : écriture, culture(s) et identité(s)

Axe 2 : le rapport à la langue française

Axe 3 : l’engagement socio-politique

Axe 4 : l'édition et la diffusion des écrits francophones : quand l'image de l’écrivain s'exporte

Programme

8h30-9h Accueil et inscriptions

9h15 Introduction. : Nathalie Garric , professeur et directrice du CoDiRe, Françoise Nicol, MCF, et les jeunes chercheurs du CoDiRe de l’université de Nantes : Dieudonné Akpo, Aude Brochard, Diala Diab, May Mingle, Diana Romero Sierra et Elena Thuault

, professeur et directrice du CoDiRe, Françoise Nicol, MCF, et les jeunes chercheurs du CoDiRe de l’université de Nantes : 9h30-10h Conférence introductive : Frédéric CALAS, professeur, université de Clermont-Ferrand-2. « Les outils de la présentation de soi à l'épreuve de textes francophones »

I. Cultures et identités en terre algérienne

10h-10h20 : Fatouma QUINTIN , doctorante, université d’Avignon. « La fortune francophone en terre algérienne »

, doctorante, université d’Avignon. « La fortune francophone en terre algérienne » 10h20-10h40 : Elena THUAULT, doctorante, université de Nantes. « Assia Djebar ou "la femme morcelée" : identités plurielles et duelles d’une écrivaine francophone algérienne »

Discussion

11h-11h20 Pause

II. Identité(s) linguistique(s) et identité(s) noire(s)

11h20- 11h40 : Souad REDOUANE-BABA SACI , doctorante, université de Sétif 2. « Positionnement par la langue et ethos dans l'écriture autobiographique d'Amin Maalouf »

, doctorante, université de Sétif 2. « Positionnement par la langue et ethos dans l'écriture autobiographique d'Amin Maalouf » 11h 40-12h : Alain AUSONI, maître d’enseignement et de recherche, université de Lausanne. « Andreï Makine en transplanté : posture littéraire et écriture translingue de soi »

Discussion

12h15-14h : Pause déjeuner

14h15-15h15 Conférence : Claire RIFFARD , Ingénieure de recherche, ITEM (Institut des Textes et des Manuscrits modernes), CNRS-ENS. « La fabrique de l’écrivain »

, Ingénieure de recherche, ITEM (Institut des Textes et des Manuscrits modernes), CNRS-ENS. « La fabrique de l’écrivain » 15h15-15h35 Pause

15h45-16h45 15h45-16h05 : May MINGLE et Demba DIALLO , doctorants, université de Nantes. « La construction de soi dans le discours postcolonial de l‘écrivain africain francophone (Kourouma, Les Soleils des indépendances) »

et , doctorants, université de Nantes. « La construction de soi dans le discours postcolonial de l‘écrivain africain francophone (Kourouma, Les Soleils des indépendances) » 16h05-16h25 : Pascale MONTRESOR TIMPESTA, doctorante, université de La Réunion. « La scénographie de l’expérience du sujet noir (F. Fanon) »

Discussion

17h30-18h30 BU : pot et visite guidée de l’exposition « La galaxie francophone »

18h45 Rdv au Pôle étudiant

19h-20h15 Soirée lecture : l’écrivain Sami TCHAK, « La couleur de l’écrivain ». Entretien avec Guénaël Boutouillet

20h30-22h30 Buffet au pôle étudiant

Vendredi 18 mars

9h00 Accueil

III. Engagement et militantisme

9h15-9h35h : Georges KLIEBENSTEIN , MCF, université de Nantes et Marc GONZALEZ , université de Montpellier.« Militantisme ethnonymique et ethos rhétorique. Analyse d’un manifeste poétique en vernaculaire cadien à vocation identitaire »

, MCF, université de Nantes et , université de Montpellier.« Militantisme ethnonymique et ethos rhétorique. Analyse d’un manifeste poétique en vernaculaire cadien à vocation identitaire » 9h35-9h55 : Alessia VIGNOLI , doctorante, université de Varsovie.« Le pathos et l’engagement. La violence du discours dans la fiction des écrivains haïtiens exilés au Québec. »

, doctorante, université de Varsovie.« Le pathos et l’engagement. La violence du discours dans la fiction des écrivains haïtiens exilés au Québec. » 9h55-10h15 : Mélanie BUCHART, MCF, université d’Helsinki.« Amin Maalouf : un écrivain médiateur ? Ethos discursif et argumentation dans Les Identités meurtrières »

Discussion

10h30-10h45 Pause

10h45-11h45 Conférence : Michel FRANCARD, professeur, université de Louvain-la-Neuve.« Loyauté linguistique et productions littéraires : des écrivains francophones en Wallonie romane »

12h-14h : Pause déjeuner

IV. (Au cœur des) Insitutions discursives

14h-15h 14h-14h20 : Ferroudja ALLOUACHE , docteure, université Paris 8 :« Réception et fabrication de l’identité de l'écrivain "francophone" dans la presse française (1921-1970) »

, docteure, université Paris 8 :« Réception et fabrication de l’identité de l'écrivain "francophone" dans la presse française (1921-1970) » 14h20-14h40 : Martial ATEGOMO YMELE, doctorant, université de Waterloo.« Citoyens nomades et reconfiguration du champ institutionnel post colonial »

Discussion

15h-15h15 pause

15h15-15h45 15h15-15h35 : Kumiko ISHIMARU, docteur, université de Kyoto. « Entre deux cultures, France, Japon. Discours stéréotypés d’écrivaines francophones »

Discussion