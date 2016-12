Annonce

Argumentaire

Les dossiers de procédure des différents tribunaux, cours et magistrats de l’espace des anciens Pays-Bas, y compris méridionaux (Artois, Flandre) et plus largement de l’Europe du Nord-Ouest, nous montrent des attitudes parfois identiques quel que soit le sexe de l’accusé, parfois fort différentes quand il s’agit de femmes, différences qui se retrouvent dans la qualification des crimes ou dans la diversité des peines.

Les sources qui évoquent les femmes sont foisonnantes : dossiers de procédures, traités de jurisconsultes, comptes …. . Elles permettent un éclairage nouveau et offrent un regard particulier sur la criminalité féminine, sur les procédures mises en œuvre et les peines auxquelles elles sont exposées. Ces sources sont idéales pour appréhender le comportement des femmes face aux juges, face aux peines diverses en fonction des crimes commis, mais aussi pour cerner leur environnement socio-culturel, et observer les lieux des « forfaits »… Les témoins livrent également des éléments précieux qui mettent en lumière le contexte social et le quotidien dans lequel surviennent ces affaires perturbant l’espace public.

Cette série de journées d’études est construite comme un triptyque (en 2016 : « amoralité des femmes déviantes », « des maux et du sang : la violence des femmes », en 2017 « entre nécessité et criminalité : la femme voleuse face aux juges »). Ces trois journées permettront d’aborder des problématiques aussi bien méthodologiques que purement scientifiques : quelles sont les possibilités et les limites de ces sources ? Dans quelle mesure la justice concerne-t-elle les femmes et pour quelles affaires ? Les peines infligées illustrent-elles une certaine spécificité des peines et des différences de traitement ? Quelle est l’attitude des juges face aux femmes ? La jurisprudence est-elle strictement conforme à la législation existante ? Une ordonnance spécifique répond-elle à la déviance ou à la criminalité des femmes ?

Modalités de soumission

Les propositions de communication (un titre et un projet d’une demi-page) doivent être envoyées à pascal.hepner@univ-artois.fr

avant le 12 mars 2016.

Comité scientifique

Gilles Deregnaucourt, PR Histoire moderne, Université d’Artois, CREHS, EA 4027

Tanguy Le Marc’hadour, Maître de conférences, Centre d’Histoire judiciaire UMR 8025 CNRS-Lille 2, Centre Ethique et procédure de l’Université d’Artois.

Martine Valdher, PRAG, Université d’Artois, CREHS, EA 4027

Pascal Hepner, Docteur, Université d’Artois CREHS, EA 4027

Calendrier des journées