Annonce

Séminaire d'études italiennes 2015-2016 organisé par le LER (Laboratoire d'études romanes, EA 4385) de l'Université Paris 8 et le CIRCE (EA 3979 LECEMO) de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Présentation

Nous poursuivons en 2015-2016 la réflexion entreprise depuis trois ans autour des catégories du discours public de la nation italienne, au carrefour de l'histoire littéraire, des questions philologiques et de l'histoire politique. La question de la construction du discours identitaire reste centrale, avec une perspective d’abord historiographique, et une attention particulière aux débats de mémoire actuels. Enfin, dans la suite également du séminaire des années précédentes, certaines séances porteront sur la comparaison d'usages publics de l'histoire dans l'aire romane (Italie, France, Espagne, Portugal et Amérique latine).

Programme

Vendredi 29 janvier 2016, 14h30

Maison d'Italie, Cité universitaire

La pensée raciale au XIXe siècle (Italie, Espagne, Bolivie) avec E. De Cristofaro (Université de Catane), D. Marcilhacy (Université Paris IV), F. Martinez (Université de La Rochelle)

Jeudi 4 février 2016, 18h

Maison d'Italie, Cité Universitaire

Présentation du volume d'Alessandro Fontana: L'exercice de la pensée. Machiavel, Leopardi, Foucault, Paris, Presses de la Sorbonne, 2015. avec P. Boucheron, J.-L. Fournel, J. Revel, X. Tabet

Samedi 6 février 2016, 9h30-18h

Université Sorbonne Nouvelle, Maison de la Recherche, Salle Claude Simon

4 rue des Irlandais, 75005 Paris

10h Littérature d'enfance et apprentissage de la nation avec A. A. Mola, M. Colin, D. Marcheschi, V. Agostini

16h Présentation de l'ouvrage de Massimo Bucciantini: Campo dei fiori. Storia di un monumento maledetto, Turin, Einaudi, 2015 avec C. Brice, M. Baioni, en présence de l'auteur

Lundi 21 mars 2016, 15h

Lieu à préciser

Critique génétique et philologie d’auteur : une rencontre méthodologique avec C. Del Vento, P. D'Iorio

Vendredi 1er avril 2016, 14h30

Maison d'Italie, Cité Universitaire

Présentation de l'ouvrage d'Enzo Neppi: Il dialogo dei tre massimi sistemi. Le Ultime lettere di Jacopo Ortis fra il Werther e la Nuova Eloisa, Naples, Liguori, 2014

avec C. Del Vento, S. Gentili, en présence de l'auteur

Vendredi 13 mai 2016, 9h30-18h

Colegio de Espana, Cité Universitaire

Former la nation : historiographies, constructions mémorielles et pédagogies de masse en Europe méridionale et en Amérique latine (XIXème-XXIème siècle)

Journée d'études co-organisée avec ERESCEC, les italianistes de Paris 8 et l'axe ALHIM du LER Coordination : Natalia Molinaro (Paris 8)