La cultura italiana del Basso Medioevo costituisce sotto molti aspetti un’eccezione. Risulta caratteristica di questa stagione una peculiare articolazione fra luoghi del sapere (università, studia mendicanti, gruppi informali), protagonisti della disseminazione culturale (spesso personalità non immediatamente inquadrabili nelle istituzioni della formazione), forme e generi letterari di tale disseminazione, nonché loro forma linguistica (spiccatamente bilingue). La differenza con altri contesti (in particolare, quello parigino) è particolarmente forte; indagare questa differenza è proficuo. Nel seminario, si indagheranno una serie significativa di case studies che rientrano in questo quadro, dando particolare rilevanza a tradizioni che si sono sviluppate attraverso lingue differenti, dando particolare risalto a fenomeni di traduzione / volgarizzamento, perché particolarmente significativi della forma mentis intellettuale del periodo. Il seminario si inserisce nel progetto di ricerca BIFLOW - Bilingualism in Florentine and Tuscan Works (ca. 1260 - ca. 1416) [H2020 Erc Starting Grant n. 637533] diretto da Antonio Montefusco.

7 marzo 2016

Prof. Antonio Montefusco, Università Ca’ Foscari, Venezia, Un “anticlericalismo” medievale? Immaginario antimendicante ed ecclesiologia dei laici nell’Italia del Due-Trecento

9 Marzo

Dott.ssa Lorenza Tromboni (SISMEL, Firenze), Volgarizzare come atto politico. Su Monarchia, Defensor Pacis e De Regimine principum tra latino, francese e toscano.

14 Marzo

Prof. Giuliano Milani (Roma La Sapienza), I documenti di Dante e Dante attraverso i documenti. Intorno al nuovo Codice Diplomatico Dantesco.

16 Marzo

Dott. Manu Radakrishnan (Wien), Agiografia latina, agiografia volgare.

30 Marzo

Prof. Jacques Dalarun (IRHT, Paris), Questione francescana addio ? Una nuova legenda su San Francesco.

5 Aprile.

Prof. Benoit Grévin, CNRS, France., Ars dictaminis: cultura egemonica del Basso Medioevo.

12 Aprile

Prof. G.L. Potestà – Dott. E. Tealdi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Il Vade mecum in tribulatione di Giovanni da Rupescissa e la profezia alla fine del Medioevo, tra latino e volgare.

18 Aprile.

Prof. Sylvain Piron (EHESS, Paris): Dialettica del mostro: Opicino de’ Canistris e il sistema dei saperi nell’Italia medievale

20 aprile 2016

Prof. Antonio Montefusco (Università Ca’ Foscari, Venezia), Una “provocazione”: scrittori e popolo (nell’età di Dante)

26 Aprile