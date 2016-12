Annonce

Argumentaire

Rassemblant monde de la recherche universitaire et institutions de conservation, cette journée a été conçue afin de permettre un état des lieux des pratiques du crowdsourcing appliqué au patrimoine manuscrit. Comme en témoigne le projet de transcription collaborative des testaments de poilus en cours d’élaboration, cette démarche suscite un intérêt croissant.Elle a pour objet de réfléchir à ce que recouvrent les concepts de transcription collaborative et de programmes éditoriaux utilisant la Text Encoding Initiative [TEI]. En permettant le partage d’initiatives déjà existantes, qu’elles soient largement ouvertes ou réservées à des communautés plus restreintes, tant dans le monde anglo-saxon qu’en France, la journée d’étude prendra également le temps d’aborder les questions juridiques soulevées par ces projets.

Programme

9 h 30 Accueil des participants, par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales. Présentation des objectifs de la journée et du projet, par Emmanuelle de Champs, laboratoire Agora, université de Cergy-Pontoise

10 h 00 "Transcribe Bentham : la collaboration au service de la transcription en ligne", par Louise Seaward , University College London

, University College London 10 h 45 "La Text Encoding Initiative [TEI] :un standard qui se renouvelle", par Lou Burnard, éditeur des Guidelines de la TEI

11 h 30 Pause

11 h 45 "Réflexions préalables à la conception d’une plate-forme de transcription collaborative de manuscrits :enjeux scientifiques et principes techniques", par Florence Clavaud, Archives nationales, Ecole nationale des Chartes, PSL Research University, Centre Jean-Mabillon

Pause déjeuner