Ce colloque international se propose d’interroger, de manière inédite en France, la spécificité d’une pensée du corps et de la vie, dans les cultures du monde hispanique à la fin du XIXe - première moitié du XXe siècle. Il s’agira de nous demander si la force de la pensée hispanique, à cette époque, ne repose pas sur sa capacité singulière à exprimer le corps et la vie, certes dans certains textes philosophiques, mais également hors du corpus philosophique stricto sensu. Nous nous demanderons si cette pensée ne se développe pas, hormis dans des textes théoriques philosophiques, également dans des espaces disjoints, à travers des textes théoriques a priori marginaux, mineurs ou hétérodoxes, comme ceux de metteurs en scène de théâtre ou de danse, de dramaturges, de poètes, de musiciens, de mystiques, de spécialistes de la tauromachie. Ce colloque se propose d’étudier un sujet original d’histoire culturelle qui tente de pallier l’absence actuelle, dans l’hispanisme français, de réflexion sur l’histoire de la philosophie ou « pensée » hispanique, à la fin du XIXe- première moitié du XXe siècle, l’étude de la « pensée » hispanique étant en puissance l’un des volets incontournables de la civilisation de l’Espagne et de l’Amérique latine. Ce colloque se veut ainsi interdisciplinaire, en intégrant les contributions croisées de spécialistes en histoire culturelle, philosophie, danse, théâtre, musique, tauromachie, religion, et aura l’intérêt d’interroger aussi bien des spécialistes de l’Espagne que de l’Amérique latine, spécificité du groupe de recherche Iberhis. D’un point de vue institutionnel également, ce colloque poursuit une réflexion entreprise, depuis 2012, au sein de l’équipe du CRIMIC, Iberhis, sur les émotions, l’émotion étant au cœur de cette réflexion sur la pensée du corps et de la vie.

Jeudi 26 mai 2016

Sorbonne, Salle des Actes

Matinée

9h : Accueil des participants. Ouverture du colloque par la directrice de l’Institut d’études ibériques et latino-américaines, Nancy Berthier.

9h15-40 : Camille Lacau St Guily (Université Paris-Sorbonne, France) – Une pensée “en chair et en os”, la constitution d’un courant philosophique, lors de la première moitié du XXe siècle en Espagne ?

9h40-10h05 : María J. Ortega Máñez (Université Paris-Sorbonne, France) – Algunos hitos del "conocimiento de las hermosuras corpóreas" en el pensar español.

10h05-10h25 : Pause café

Penser le corps et la vie en Espagne (María Zambrano)

Modération : Rosa Rius

10h25-10h50 : Eric Marquer (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, France) – La métaphore du cœur chez María Zambrano.

10h50-11h15 : Raphaël Estève (Université Bordeaux III, France) – María Zambrano et le phusei.

11h15-11h40 : Carmen Revilla (Universitat de Barcelona, Espagne) – Las imágenes en el discurso filosófico de María Zambrano.

11h40-12h : Discussion

12h-14h : Déjeuner

Après-midi

Penser les formes de la vie en Espagne (José Ortega y Gasset)

Modération : José Luis Mora

14h-14h25 : Javier Zamora Bonilla (Universidad Complutense de Madrid/ Fundación Ortega y Gasset, Espagne) – Una vida íntegra: una visión monadológica de la realidad radical orteguiana frente al dualismo cartesiano.

14h25-14h50 : Felipe González Alcázar (Universidad Complutense de Madrid/ Fundación Ortega y Gasset, Espagne) – Formas de la vida española en José Ortega y Gasset: la Tauromaquia.

14h50-15h15 : Pause-Café

Penser les formes du corps en Espagne

Modération : Javier Zamora Bonilla

15h15-15h40 : José Luis Mora (Universidad Autónoma de Madrid, Asociación de hispanismo filosófico, Espagne) – José Gaos, Dos exclusivas del hombre: la mano y el tiempo.

15h40-16h05 : Elena Trapanese (Universidad Autónoma de Madrid, Espagne) – José Bergamín: cuerpo y voz.

16h05-16h30 : Natalia Núñez (Université Paris-Sorbonne, France) – Unidad mítica y unidad material: cuerpo, ciencia y religión en el Congreso Eucarístico Internacional de Madrid (1910).

16h30-17h15 : Discussion

Vendredi 27 mai

Sorbonne, Salle de formation BIS

Matinée

Pensée du corps et de la vie dans les arts et la littérature en Espagne

9h15: Accueil des participants

Modération : Laurie-Anne Laget

9h15-9h40 : Serge Salaün (Université Paris III Sorbonne Nouvelle, France) – La langue « incarnée » sur scène.

9h40-10h05 : Adeline Chainais (Université Montpellier III, France) - Réflexions autour du corps de l'acteur en Espagne, au tournant du XIX-XXe siècle.

10h05-10h40 : Discussion/ Pause-café

Modération : Camille Lacau St Guily

10h40-11h05 : Isabelle Cabrol (Université Paris-Sorbonne, France) – La poésie impure selon Pablo Neruda: affirmation d’un nouvel humanisme et exploration dionysiaque du monde ibérique (Madrid 1935-1936: Poèmes, Manifestes, critique esthétique).

11h05-11h30 : Hélène Frison (Université Paris XIII, France) – Joan Llongueres: introduction et adaptation de la théorie dalcrozienne à Barcelone.

11h30-12h: Discussion

12h-14h: Déjeuner

Après-midi

Pensée du corps et de la vie dans les arts et la littérature en Espagne et Amérique latine

Modération : Carmen Revilla

14h00-14h25 : Iván Jiménez (Université de Créteil-Paris Est, France) – Cuerpos y alteridades. Sobre Alicia Alonso (Cuba) y las tradiciones del ballet clásico.

14h25-14h50 : Rosa Rius (Universitat de Barcelona, Espagne) – María Zambrano y el amor a la pintura.

14h50-15h15: Pamela Soto García (Universidad Pontificia Católica, Valparaíso, Chili) – María Zambrano y Pablo Neruda: una reflexión desde el cuerpo y la materia.

15h15-15h45 : Discussion/ Pause-café

Pensée du corps et de la vie dans les arts et la littérature en Amérique latine

Modération : Renée Clémentine Lucien

15h45-16h10 : Sandra Hernández (Université Lyon II, France) – Corps fragmenté en offrande sacrificielle et pouvoir rédempteur du poétique chez José Martí.

16h10-16h35 : Javier Rico Moreno (Universidad Nacional Autónoma de México, Mexique) – Soledad y comunión, el cuerpo y el otro en dos ensayos de Octavio Paz.

Modération : María Ortega Máñez

16h35-17h15 : Denis Guénoun (Université Paris-Sorbonne, France) – Une pensée physique : un exemple.

17h15 : Discussion

Comité d'organisation

Camille Lacau St Guily (Paris Sorbonne) : camille_lsg@hotmail.com

Renée Clémentine Lucien (Paris Sorbonne) : rclemy@aol.com

María Ortega Máñez (Paris Sorbonne) : aia_rayuela@yahoo.es

Avec le soutien de : ED IV, EA 2561 CRIMIC, Universidad Complutense de Madrid, Fundación Ortega y Gasset, Universidad Autónoma de Madrid, Asociación de Hispanismo filosófico, Universitat de Barcelona, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Pontificia Católica Valparaíso, Université de Montpellier III, Université de Lyon II, Université de Paris III.