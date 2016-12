Annonce

Sous le Patronage d’honneur du Président de la République du Cameroun, Son Excellence Monsieur Paul BIYA

Du Mardi 1er au Vendredi 04 Novembre 2016 à l’Amphithéâtre Cheikh Anta Diop et au Nouveau Bloc pédagogique de L’Université de Yaoundé I

Argumentaire

L’Observatoire des Politiques Culturelles d’Afrique Centrale (OPC-AC) et l’Équipe pluridisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur les politiques culturelles, organisent le Colloque Politiques Culturelles d’Afrique Centrale. Les Enseignants et Chercheurs des Centres et Groupes de recherche nationaux et internationaux sont appelés à réfléchir sur la dynamique des industries culturelles dans la sous-région, sous l’angle des politiques publiques de soutien à la création.

Le Comité éditorial du Colloque est celui de l’Observatoire et des membres indépendants qui le complètent, ainsi que les Représentants des Universités auxquelles appartiennent les Membres de l’Équipe pluridisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur les politiques culturelles, les Doyens des Facultés des Arts, Lettres et Sciences Humaines (UYI) et des Sciences Juridiques et Politiques (UYII), les Vice-doyens en charge de la Recherche et de la Coopération et les Chefs des Départements techniques concernés.

Le Comité scientifique est chargé de garantir la scientificité des communications retenues pour publication. Les Actes du colloque seront édités en deux tomes.

Outre les Universitaires, les Artistes et Ingénieurs ou Promoteurs culturels sont appelés à venir présenter leur perception de l’aide publique à la création artistico-culturelle, qui constitue l’un des maillons essentiels de la notion de politique culturelle.

Pour clore les Travaux, une Grande Soirée artistique (picturale, musicale et de cinéma d’animation) sera offerte au grand public et aux participants, conjointement avec les promoteurs présents au Forum économique de la Culture de Novembre 2016, à l’Amphithéâtre Cheikh Anta Diop. Des peintres indépendants s’associeront à ceux des universités pour accompagner de jeunes cinéastes et chanteurs/musiciens triés sur le volet dans la célébration de ce moment historique de science et de culture.

Communications inaugurale et finale

Communication inaugurale

L’Observatory of Cultural Policies in Africa et ses attentes vis-à-vis de l’Afrique Centrale Par le Pr LUPWISHI MBUYAMBA, Directeur Exécutif de l’OCPA, ancien Directeur de l’UNESCO Afrique

Communication finale

Le CERDOTOLA, une interface entre entités gouvernementales et non gouvernementales de promotion de la Culture Par le Pr Charles BINAM BIKOÏ, Secrétaire Exécutif du Centre international de Recherche et de Documentation sur les Traditions et les Langues africaines

Sous-thèmes ou Axes des Travaux en Atelier

Atelier N° I/ Modéré par le Pr André KAYO SIKOMBE, Sous-thème « Politiques culturelles comparées : l’Afrique centrale à son propre miroir »

Atelier N° II/ Modéré par le Pr Jacques Raymond FOFIE, Sous-thème : « Du sectoriel au national et au sous-régional »

Atelier N° III/ Modéré par le Pr Annette ANGOUA NGUEA, Sous-thème : « Politiques municipales de la Culture »

Atelier N° IV/ Modéré par le Pr ONOMO ETABA, Sous-thème : « Tourisme culturel et politiques publiques »

Atelier N° V/ Modéré par le Pr BOLE BUTAKE, Sous-thème « Modèles occidentaux d’observation culturelle : L’OPC de Grenoble, l’Observatoire culturel ACP et l’ICCP(International Conference on Cultural Policies) »

Atelier N° VI/ Modéré par le Pr Magloire ONDOUA, Sous-thème « L’élaboration et l’évaluation des politiques culturelles : entre sciences juridique, politique, économique et culturelle »

Atelier N° VII/ Modéré par le Pr Hubert MONO NDZANA, Sous-thème : « La société civile culturelle et son rôle de médiation entre secteur productif et pouvoirs publics »

Atelier N° VIII/ Modéré par le Pr Jean Marie GANKOU FOWAGAP, Sous-thème : « Industries et statistiques culturelles : quelle économie de la culture pour l’Afrique Centrale ? »

Atelier N° IX/ Modéré par le Pr. Richard Laurent OMGBA, Sous-thème : « Développement culturel des territoires et Marketing territorial de la Culture »

Atelier N° X/ Modéré par le Pr. Martin ELOUGA, Sous-thème : « Le Patrimoine culturel et sa valorisation par les politiques et les privés »

Modalités de soumission

Présentation de la première page du projet de communication et de l’article final

Titre de la communication

Prénom(s) et Nom(s)-éventuellement précédés du titre universitaire-

Institution de rattachement (Université, laboratoire ou groupe de recherche, observatoire, entreprise, Ministère, etc.)

Téléphone et Adresse email

Axe choisi parmi les sous-thèmes proposés[1]

Résumé en français, en anglais ou en espagnol (500 à 700 mots)

Mots-clés : trois à cinq

Les projets de communications et articles finalisés doivent être envoyés aux trois adresses suivantes sans exclusion d’aucune :

[1] Deux axes peuvent être indiqués. Le Comité éditorial et le Comité scientifique retiendront l’axe le plus pertinent dans le cas où la communication doit être publiée.

Dates importantes

21 Mars 2016 : Publication de l’Appel dans sa forme définitive

16 Juin 2016 : Date butoir de soumission des résumés (cf. modèle de présentation)

30 Juin 2016 : Date butoir de notification d’acceptation ou de rejet

30 Septembre 2016 : Soumission des communications complètes et Réservations diverses

1er au 04 Novembre 2016 : Tenue du Colloque

21 Décembre 2016 : Date butoir de soumission des communications dans leurs versions actualisées après débats et questionnements divers

05 Janvier 2017 : Date butoir pour la finalisation du prêt-à-clicher avec l’éditeur (L’Harmattan ou tout autre éditeur intéressé)

Langues de travail du Colloque

Français, Anglais, Espagnol.

Comité scientifique

Pr Jacques FAME NDONGO

Pr Narcisse MOUELLE KOMBI

Pr LUPWISHI MBUYAMBA

Pr Charles BINAM BIKOÏ

Pr Richard Laurent OMGBA

Pr Louis Martin ONGUENE ESSONO

Pr Magloire ONDOUA

Pr Jean Marie GANKOU FOWAGAP

Pr BOLE BUTAKE

Pr Hubert MONO NDZANA

Pr Annette ANGOUA NGUEA

Pr Martin ELOUGA

Pr Christophe MBIDA

Pr Jacques Raymond FOFIE

Pr Cyrille Bienvenu BELA

Pr André KAYO SIKOMBE

Pr ONOMO ABENA

Pr ONOMO ETABA

Pr DJOCKOUA MANYAKA TOKO

Pr Charles SOH TATCHA

Pr Christophe ATANGANA KOUNA

Pr Raymond ASOMBANG

Dr Emelda NGUFOR SAMBA

Dr Donatus FAI TANGEM

Dr Armand LEKA ESSOMBA

Dr ONANA ATOUBA

Dr Paul ABOUNA

Dr Georges MADIBA OLOKO

Dr Guy Francis TAMI YOBA

Dr Ibrahim MOUNGANDE ALILOULAY

Dr Paul ANIMBOM NGONG

Dr Raymond MBEBI

Dr MAHATMA ABBA Ousman

Dr Longin Colbert ELOUNDOU

Équipe administrative

Coordonnateurs associés

Les Doyens des Facultés associées pour le compte des Universités auxquelles appartiennent les Membres de l’Équipe pluridisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur les politiques culturelles :

Pr Louis Martin ONGUENE ESSONO, Doyen FALSH

Pr Magloire ONDOUA, Doyen FSJP

Coordonnateur Technique

Dr. Longin Colbert ELOUNDOU (674 34 85 20/ 699 08 17 49 / elongin@yahoo.fr)

Coordonnateur Général

Pr Richard Laurent OMGBA

Directeur de la Communication

Lazare ETOUNDI (699 90 89 77 / l.etoundi@yahoo.fr)

Coordonnateur Technique en charge des Commissions

Jacques Merlin BELL YEMBEL (696 69 81 55 / Bikpem@yahoo.fr)

Inscriptions et invités spéciaux

Les frais d’inscription au Colloque sont de deux ordres :

25 000 F CFA pour les nationaux, soit 39 euros ;

35 000 F CFA pour les étrangers, soit 54 euros ;

Ces frais sont payables à l’ordre des sieurs

« Longin Colbert ELOUNDOU, 674 34 85 20 / 699 08 17 49, et Jacques Merlin BELL YEMBEL, Coordonnateurs techniques du Colloque Politiques Culturelles d’Afrique Centrale, Yaoundé » via

Express Union ou Western Union

Ou par virement bancaire, au Numéro de compte CA-101-011915 (ADVANS Marché Central) Motif : Colloque

NB : Pour les contributeurs étrangers, en contrepartie d’une pleine assistance dans la réservation et la formalisation des commodités d’hébergement et de restauration, des éléments justificatifs de capacités de prise en charge seront demandés en temps opportun, l’Observatoire ne disposant, jusqu’ici, d’aucune facilité budgétaire et étant entièrement constitué de Bénévoles non rémunérés, mais dévoués à la tâche.

Les invités spéciaux, dont les Responsables des institutions gouvernementales et non gouvernementales associées, qu’elles soient nationales ou internationales, ainsi que les modérateurs d’atelier, sont exempts de frais d’inscription. L’Observatoire et ses partenaires organisationnels travaillent actuellement à des mécanismes de rémunération symbolique de leurs prestations.