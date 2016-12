Annonce

Nous invitons tous les jeunes chercheurs intéressés par ces questions abordées ou par certains tournants en particulier à nous faire parvenir une candidature (en français ou en allemand), composée d’un résumé du projet de recherche (une page) et un CV scientifique d’ici le 3 avril 2016 : Anne Seitz ( anne.seitz@paris-sorbonne.fr ) et Jana-Katharina Mende ( jana-katharina.mende@uni-vechta.de ).

Tous ces aspects seront analysés dans une perspective interdisciplinaire et franco-allemande, tout en tenant compte des apports de l’espace anglophone en termes de production et de propagation de tournants. Ainsi, nous nous intéressons particulièrement aux formes d’intégration et d’ajustement de ces concepts par les communautés scientifiques allemande et française, tout comme à l’apport théorique pour construire, décrire et penser l’objet de recherche en fonction des contextes nationaux et disciplinaires.

La métaphore du 'tournant', conçu comme un virage ou un changement de cap scientifique, a marqué l’approche théorique en SHS ces dernières décennies. Le constat d’une interdépendance entre les objets et l’organisation de la recherche n’est pas nouveau, puisqu’il s’inspire tant des collectifs de pensées de Ludwik Fleck que des réflexions de Thomas S. Kuhn sur les paradigmes scientifiques, ou de manière plus générale, de l’observation des effets de mode dans la recherche. Si la communauté scientifique germanophone semble plus encline à intégrer ces tournants dans ses champs de recherche, il n’en reste pas moins que les différents tournants – linguistique, performatif, post-colonial, spatial ou iconique – ont autant agi sur la recherche en Allemagne qu’en France.

Die Metapher des turns in der Wissenschaft als Kurve oder Wende hat die Sicht auf die theoretische Fundierung wissenschaftlicher Arbeit in den letzten Jahrzehnten geprägt. Die Idee der Wechselwirkungen zwischen Wissen und seinem Entstehungskontext ist nicht neu, sondern schließt an Überlegungen zu Ludwik Flecks Denkkollektiven, Thomas S. Kuhns wissenschaftlichen Paradigmen oder grundsätzlich Trends in den Wissenschaften an. Wenn die deutschsprachige scientific community für diese Trends bisweilen empfänglicher scheint als die frankophonen Wissenschaftler, sind die verschiedenen turns – linguistic, performative, postcolonial, spatial oder iconic – auch an Frankreich allerdings keineswegs spurlos vorübergegangen.

In dem Workshop möchten wir an diese grundsätzlichen Überlegungen anknüpfen, sie zugleich aber an die übergeordnete Frage nach dem Stellenwert von Theorien in den Geistes- und Sozialwissenschaften zurückbinden. Im Mittelpunkt stehen dabei drei übergreifende Aspekte:

(1) der turn als Ordnungsstruktur, und zwar sowohl innerhalb der einzelnen Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften als auch in seiner Eigenschaft als transdisziplinäre Kategorie. Im Zentrum steht dabei also die Frage, welche Auswirkungen ein turn auf Kultur-, Literatur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften und ihren gemeinsamen Theoriehorizont hat. Zudem sollen die Konjunkturen der Aufmerksamkeit, die aus einem wissenschaftlichen Orientierungswechsel erwachsen, problematisch erfasst werden, in Bezug auf Inhalte und Methoden wie auch im Hinblick auf die Formierung eines Erwartungshorizontes der Wissenschaft und ihrer Geldgeber.

(2) die konkrete Arbeit mit und über diese turns, und zwar in Form beispielhafter Untersuchung einzelner turns wie ecocriticism, postcolonial studies, Raumtheorien usw, um deren Wirkweisen und Potentiale, aber auch deren Grenzen aufzeigen

(3) schließlich die grundsätzliche Bedeutung von Theorien für wissenschaftliche Untersuchungen, insbesondere im Verhältnis zu Empirie, Methode und Forschungsstand

All diese Aspekte sollen aus einer interdisziplinären und deutsch-französischen Perspektive diskutiert werden, wobei auch der englischsprachige Raum in seiner Eigenschaft als Produzent und Mittler der turns in den Blick gerät. Vor diesem Hintergrund soll die Frage der (unterschiedlichen) Aneignung und Übersetzung dieser Konzepte in den deutsch- und französischsprachigen Sprachraum untersucht und der grundsätzlichen Bedeutung der theoretischen Fundierung für die Konstruktion, Beschreibung und Repräsentation des Forschungsgegenstandes in den unterschiedlichen nationalen wie auch disziplinären Traditionen nachgegangen werden.

