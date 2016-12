Résumé

La Côte d’Ivoire a traversé une décennie de crises militaro-politiques qui ont déchiré son tissu sociétal, ébranlé l’État, malmené l’économie. La crise post-électorale de 2010-2011 en a constitué tout à la fois le moment paroxystique et un dénouement. Depuis lors, le pays tente laborieusement de se remettre sur pied, en misant sur une bonne croissance économique pour régler le problème en suspens de la réconciliation post-conflit. Cette demi-journée propose de faire dialoguer trois chercheurs relevant de l’anthropologie, de l’économie et de la science politique, pour réfléchir ensemble aux évolutions passées et en cours en Côte d’Ivoire.