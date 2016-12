Annonce

Apresentação

Organização: LNEC e do ISCTE-IUL (através do CRIA-IUL e do CEI-IUL)

O Património Cultural (PC) é aceite pelas sociedades contemporâneas como afirmação da identidade colectiva e como suporte dos imaginários sociais. Ele desperta interesses que vão para além da cultura e da ciência, constituindo também uma realidade económica incontornável.

As formas como os valores patrimoniais são constituídos, utilizados, transformados e conservados reflectem o tempo em que ocorrem e a capacidade que, em cada momento, a sociedade, através dos grupos de interesse, se dispõe a utilizar para intervir activa ou passivamente nos processos relativos ao património.

O interesse que a sociedade manifesta pelo PC afigura-se ainda como uma forma de inserção de um presente descontínuo numa continuidade cronológica que o património materializa. Isso torna o património um agente de reencontro que nos transporta às memórias que, a priori, pareciam perdidas num passado longínquo. Neste fenómeno entra uma componente imaterial que remete para uma reflexão sobre os objectos e a sua materialidade, mas também para a interrogação sobre a nossa condição de ser no mundo contemporâneo. Nas entrelinhas deste fenómeno deparamos, ainda, com questões relacionadas com a degradação socio-ambiental, a crise de valores, a terciarização do património, os ideais de modernização e inovação, a extensividade do fenómeno de patrimonialização e a propagação das dinâmicas de concorrência entre contextos com património.

A reflexão sobre o PC requer, pois, englobar as componentes materiais e imateriais do património no contexto duma sociedade instável e em acelerada transformação.

No que respeita ao que e ao como fazer pelo património, de um ponto de vista técnico-científico, muito se avançou aquando das intervenções de conservação e restauro, mas subsistem lacunas no que respeita às dimensões sociais e culturais dos contextos de património. A insuficiente discussão dos aspectos imateriais e o escasso envolvimento da sociedade ajudam a explicar o reduzido peso das críticas feitas aos processos de patrimonialização, culturalização e turistificação dos contextos.

O que é, como vemos, e o que podemos fazer pelo PC são questões centrais para se viver o património. O que e como classificar e salvaguardar exigem processos dinâmicos e complexos e a sua operacionalização tem de integrar a diversificação sociocultural da sociedade. Lidar com a complexidade induzida pelo binómio desenvolvimento sociocultural e conservação implica abordagens multidisciplinares e o cruzamento entre materialidade e imaterialidade.

O Congresso Ibero-Americano “Património, suas matérias e imatérias” a ocorrer em Lisboa, nas instalações do LNEC, nos dias 2 e 3 de novembro de 2016, procura criar o ambiente para a realização de diálogos cruzados entre investigadores, técnicos e especialistas, oriundos de diferentes áreas disciplinares, que estejam interessados em reflectir e discutir o Património Cultural nas suas componentes materiais e imateriais, incluindo as problemáticas socioculturais que lhe estão associadas. O Congresso será uma organização do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC – http://www.lnec.pt/pt/), do Centro em Rede de Investigação em Antropologia do Instituto Universitário de Lisboa (CRIA/IUL – http://cria.org.pt/site/) e o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE/IUL (CEI-IUL – http://cei.iscte-iul.pt/en/).

Temas

Valores do património cultural

Patrimónios, identidades e interculturalidade

Tradição e inovação

Relação entre património intangível epatrimónio tangível

Turismo, imaginários e impacte sociocultural

Património, memória e responsabilidade social

Conservação e transformação

A Ciência e a Técnica no património

Conhecimento e tomada de decisão nas intervenções de conservação

Experiências e critérios de classificação do património

Inventário, arquivos e novas tecnologias

Políticas públicas, significados do património e desenvolvimento sustentável

Intervenção activa e passiva da comunidade

Outros aspectos relevantes

Comissões / Comisiones

Comissão Organizadora / Comisión Organizadora

Presidente, Marluci Menezes, LNEC

António Medeiros, ISCTE, IUL, CEI-IUL

Jorge Freitas Branco, ISCTE, IUL, CRIA-IUL

Dória Costa, LNEC

João Manuel Mimoso, LNEC

Teresa Diaz Gonçalves, LNEC

Comissão Científica / Comisión Científica

Co-Presidentes: Jorge Freitas Branco, ISCTE-IUL, CRIA-IUL / José Delgado Rodrigues, LNEC

Alberto de Tagle, Consultor en conservación del patrimonio cultural

Alexandre Alves Costa, UP, Portugal

Alexandre Pais, MNAz, Portugal

Ana Pagará, Mosteiro de Alcobaça, Portugal

António Candeias, UE, Laboratório Hércules, DGPC-IJF, Portugal

António Medeiros, ISCTE, IUL, CEI-IUL, Portugal

António Motta, UFPE, Brasil

Clara Bertrand Cabral, Comissão Nacional da UNESCO, MNE, Portugal

Cláudio Torres, Campo Arqueológico de Mértola, Portugal

Elena Charola, Smithsonian Conservation Institute, USA

Filomena Silvano, FCSH, UNL, CRIA-IUL, Portugal

Jaime F. Erazo Espinosa, CLACSO, Equador

João Manuel Mimoso, LNEC

Lilia Rivero, Palacio Nacional, Secretaría de Hacienda y Crédito, México

Maria Cardeira da Silva, FCSH, UNL, CRIA-IUL, Portugal

Maria Cátedra, UCM, Espanha

Maria do Rosário Veiga, LNEC, Portugal

Maria João Neto, FLUL, Portugal

Maria Ramalho, ICOMOS, Portugal

Marluci Menezes, LNEC, Portugal

Mónica Bahamondez Prieto, CNCR, ME, Chile

Neiva Vieira da Cunha, UERJ, LeMetro-UFRJ, Brasil

Norma Barbacci, WMF, USA

Nuno Vassallo e Silva, FCG, Portugal

Patrice Melé, UFR-Tour, UMR 7324 CITERES-CNRS, França

Pedro Tomé, CSIC, Espanha

Comunicações

Alguns patrocínios recebidos e alguma redefinição de contrapartidas permitiram reduzir os custos de inscrição no congresso, conforme apresentados no quadro abaixo. Como pensamos que alguns potenciais interessados na participação possam ter desistido por motivo do custo da inscrição, a Comissão Organizadora decidiu prolongar

até 31 de Julho

a submissão de resumos, procurando assim dar oportunidade a todos os interessados na participação. mais novidades em: http://patrima.lnec.pt/

A proposta de resumo deverá seguir as normas do modelo disponível no site do evento (http://www.patrima.lnec.pt/).

A aceitação das propostas de resumo será da responsabilidade da Comissão Científica. Os trabalhos aceites serão distribuídos em formato completo sob a forma de CD, e em formato reduzido sob a forma de livro impresso. A edição será do LNEC e terá identificação ISBN.

Os artigos completos devem ser enviados até 04 de Setembro de acordo com as normas do modelo de texto disponível no site do evento. As comunicações serão sujeitas a revisão e poderão ser pedidas alterações.

Os textos somente serão editados com o pagamento da inscrição de pelo menos um de seus autores.

A participação no congresso implica o pagamento da inscrição.

As apresentações orais ao congresso e os posters poderão ser em português ou espanhol, consoante a opção dos autores.

Datas importantes

Apresentação de resumos – até 31 de julho de 2016

Notificação de aceitação ou rejeição: 30 de junho de 2016

Apresentação do artigo completo: até 04 de setembro

Inscrição a preço reduzido: até 20 de setembro

O congresso Ibero-Americano “Património, suas matérias e imatérias”, realiza-se em Lisboa nas instalações do LNEC, nos dias 2 e 3 de novembro de 2016

Informações

A correspondência e as solicitações de esclarecimentos devem ser dirigidas a:

LNEC | Apoio a Organização de Reuniões

Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA

tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14 | email: cgiapatrimonio@lnec.pt