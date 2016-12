Annonce

Argumentaire

Cette journée d’étude a comme objectif de croiser trois questions de sciences sociales qui sont habituellement traitées séparément : les institutions, l’âge et la ville. Pour ce faire, la journée s’interroge sur la production institutionnelle de l’enfance et des catégories d’âges. La dimension urbaine permet de mettre en contexte la réflexion sur le travail des intuitions qui s’occupent d’enfance et ses possibles variations dans des contextes et des tissus sociaux différents. En particulier, comment peut-on re-décrire l’expérience urbaine des enfants et la géographie des âges, à partir d’un intérêt renouvelé pour la place accordée aux différentes catégories d’âge dans le maillage des institutions urbaines ? Quelle expérience se dessine, si l’on élargit le périmètre de l’espace urbain au-delà des “lieux communs” (rues, parcs...), pour y intégrer le fonctionnement spécifique des institutions et la démultiplication des espaces différenciés qu’elles engendrent ? En quoi la diversité des institutions et des espaces urbains apporte-t-elle un éclairage nouveau sur la production d’une enfance socialement diverse ? Pendant la matinée, des jeunes chercheurs en sciences sociales ayant réalisé des ethnographies dans différentes villes et contextes vont mettre leurs matériaux à l’épreuve des ces questionnements. L’après-midi est consacré à une conférence pour approfondir la réflexion, lancer des pistes théoriques et mettre en perspective les présentations de la matinée.

Programme

9h15 Accueil café

9h45 Introduction - Alice Sophie Sarcinelli, FRS-FNRS (LASC-FASS, UlG), Belgique

10h-10h45 Développement de l’espace urbain et enfance dans la Chine de l’Est. Regard ethnographique sur l’âge - Camille Salgues , Philosophy department, Sun Yat-sen University, China

10h45-11h30 Le rôle de l'école dans la socialisation urbaine des enfants - Clément Rivière, Lab'Urba, Université Paris-Est, France

11h30-11h45 Pause café

11h45-12h30 «Je préfère rester à l’hôpital» : la fabrication d’une «niña suicida» à Cali - Irene Ramos Vacca , CLERSé, Université de Lille 1, France

12h30-13h15 «Tu m'a amené que des vieux !» tensions autour de l'âge dans la question des enfants des rues à Mexico - Irene Pochetti, Cespra/Ehess, France

13h15-14h30 Déjeuner sur place

14h30-16h30 Perceptions d’enfants – Conférence de Marc Breviglieri, Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale - HETS, Genève et chercheur au Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain (CRESSON)

16h30-16h45 Mot de clôture

Entrée libre

Inscription souhaitée : sciencenfance@gmail.com

Comité d'organisation

Irene Pochetti, Cespra/Ehess, France

Camille Salgues, Philosophy department, Sun Yat-sen University, China

Alice Sophie Sarcinelli, FRS-FNRS (LASC-FASS,UlG), Belgique

Lieu

20, avenue George Sand

93210 La Plaine Saint-Denis

Métro 12 : Front Populaire

Salle : 414 sud