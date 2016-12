Résumé

Ce colloque sur le thème du transport maritime à courte distance (TMCD) ou « short-sea-shipping » ambitionne d’être un rendez-vous incontournable de l’année 2016 pour les acteurs des secteurs maritimes et portuaires réunis autour d’un sujet d‘avenir. L’objectif est de comparer les différentes approches disciplinaires se référant à cette thématique de l’activité maritime au niveau international. Le colloque, qui se tiendra en francais et en anglais, abordera également les politiques de transport et le financement de l’Union européenne ainsi que les innovations techniques et organisationnelles du transport maritime qui créent des nouvelles opportunités pour le transfert des trafics terrestres vers la mer et pour la création des nouveaux services maritimes régionaux.