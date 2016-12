Annonce

Argumentaire

Cette journée d’étude veut être une première rencontre entre spécialistes de diverses disciplines ayant tous pu déjà constater l’intérêt majeur de ce fonds d’archives, conservé à la Bibliothèque de l’INHA. Il s’agira, en fonction des champs d’intérêts de chacun et en cherchant à ouvrir sur les multiples possibilités d’études et de recherches que le fonds suggère, de donner une vision panoramique des documents qui le composent. Une petite exposition documentaire permettra de mettre en lumière les procédés employés par Pierre Gusman pour relever et transcrire architectures et décors antiques.

Après un premier séjour en Italie dans l’esprit du Grand Tour, P. Gusman (1896) y revint à plusieurs reprises, fasciné par ses panoramas et ses villes qu’il photographia et dessina. Le dialogue constant entre ces deux arts se reflète dans les documents du fonds. À la recherche de la couleur dans une photographie en blanc et noir, Pierre Gusman fusionna photographie et peinture pour combler les limites de son temps. Ses ouvrages sur Pompéi, Rome et Tivoli se nourrissent d’un nouveau regard critique sur les antiquités qui, peu de temps après, allait prendre le dessus sur la vision antiquaire.

Grâce aux contributions de spécialistes de diverses disciplines ayant tous pu déjà constater l’intérêt majeur de ce fonds d’archives, notre rencontre voudrait ouvrir une fenêtre sur les modi operandi de Gusman et sur des points spécifiques de l’oeuvre de ce personnage aux talents multiples qui demeure encore mal connu.

Programme

9h30 - 10h Introduction : Fabienne Queyroux (INHA) / Martine Denoyelle (INHA)

(INHA) (INHA) 10h – 10h30 Hélène Dessales (ENS-PSL, AOROC/IUF), Pompéi revisitée à partir des collections de la Bibliothèque de l’INHA : des voyageurs du Grand Tour à Pierre Gusman

(ENS-PSL, AOROC/IUF), Pompéi revisitée à partir des collections de la Bibliothèque de l’INHA : des voyageurs du Grand Tour à Pierre Gusman 10h30 – 11h Sandra Zanella (Collège de France, AOROC), Pompéi dans les photographies de P. Gusman : après l’inventaire

(Collège de France, AOROC), Pompéi dans les photographies de P. Gusman : après l’inventaire 11h – 11h15 Pause et visite de l’exposition

11h30 – 12h Delphine Burlot (AOROC), Le défi de la représentation de l’Antiquité en couleur

(AOROC), Le défi de la représentation de l’Antiquité en couleur 12h – 12h30 Discussion

14h30 – 15h Delphine Acolat (Centre François Viète, Université de Bretagne Occidentale), Un touriste (pas) comme les autres à Pompéi ? La question de l’itinéraire, des choix et de l’originalité des photographies de Gusman

(Centre François Viète, Université de Bretagne Occidentale), Un touriste (pas) comme les autres à Pompéi ? La question de l’itinéraire, des choix et de l’originalité des photographies de Gusman 15h – 15h30 Yvan Maligorne (CRBC, Université de Bretagne Occidentale), Les monuments antiques de Rome et du Latium dans le fonds Gusman

(CRBC, Université de Bretagne Occidentale), Les monuments antiques de Rome et du Latium dans le fonds Gusman 15h30 – 16h Discussion

Comité scientifique

Martine Denoyelle (INHA),

Sandra Zanella (Collège de France, AOROC)

Informations pratiques

sandra.zanella@college-de-france.fr

aurelien.caillaud@inha.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles