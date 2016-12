Annonce

Le 29e colloque de l’AFPMA se tiendra les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2016 à Louvres (Val d’Oise), à l’invitation d’Archéa, musée archéologique de la communauté d’agglomération de Roissy-Pays de France. Les séances se dérouleront dans l’Espace Bernard Dague, espace culturel municipal voisin. Cette rencontre, la première de l’AFPMA en Ile-de-France, sera l’occasion de mettre en avant les découvertes de décors peints et stuqués d’époque romaine faites dans cette région. Ce colloque coïncidera avec la nouvelle exposition temporaire d’Archéa, Architecture, décor et confort dans les villas gallo-romaines en Ile-de-France et au nord de la Gaule (titre provisoire), en partenariat avec le musée archéologique départemental du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin, qui proposera en parallèle une exposition sur les techniques de construction et de décors des bâtiments publics et cultuels du territoire. Rappelons que ces deux musées exposent déjà des peintures murales du Val d’Oise, qu’il s’agisse de celles du Mont-de-Gif, à Arnouville, pour le premier, et du décor du temple de Genainville, pour le second. Ainsi, comme à Strasbourg en 2012 et à Toulouse en 2014 – pour ne citer que les colloques les plus récents –, l’AFPMA cherche, grâce à la concomitance des manifestations, à valoriser les résultats de la recherche dans le domaine de la toichographologie tant auprès des spécialistes que des étudiants, du grand public et des scolaires. Cette année encore seront abordés les divers thèmes qui structurent nos travaux :

l'actualité de la recherche en France, et plus largement dans les provinces occidentales de l’Empire, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie…, voire même au-delà, qui donne à voir un corpus sans cesse élargi grâce aux interventions d’archéologie préventive ou programmée ;

des synthèses régionales ou thématiques ;

la méthodologie dans tous les domaines : conservation-restauration, analyse des matériaux, acquisition et traitement de la documentation (bases de données, restitutions en 3D…) ;

la reprise de dossiers anciens, les archives, l'historiographie de la peinture murale et plus largement du décor en contexte architectural ;

et, enfin, l'iconographie. Vous êtes tous invités, archéologues, toichographologues, chercheurs, conservateurs-restaurateurs, étudiants…, à présenter vos travaux et à échanger autour de ces thématiques.

les thèmes retenus en matière de peinture murale antique et toichographologie sont :

Actualité de la recherche (présentation de nouvelles fouilles et études)

Synthèses thématiques ou régionales

Méthodologie, conservation-restauration, analyses, acquisition et traitement de la documentation,...

iconographie

reprise de dossiers anciens, d'archives, historiographie.

Modalités de soumission

Nous vous remercions de bien vouloir remplir la fiche d'inscription jointe, détaillant le sujet et la forme souhaitée pour votre intervention : communication de 10', de 20' ou posters, et de joindre une illustration correspondant à votre recherche avec sa légende précise – titre + crédit photographique (auteur et institution).

La date limite d’envoi des propositions de communication est fixée au 1 er juin 2016.

à asso.afpma@gmail.com

Le comité d'organisation vous fera connaître sa réponse dans les meilleurs délais ; il établira le programme des deux journées, en fonction des réponses reçues et des sujets.

Propositions à retourner avant le 1er juin à l'aide du formulaire ci-joint.

Publication

Les actes de ce 29e colloque seront publiés dans Pictor, collection de l’AFPMA sous réserve d’acceptation de l’article. Merci de diffuser largement l’appel à communication et la fiche d’inscription, afin d'assurer le succès de ce colloque. Dans l’attente de votre réponse et dans l’espoir de vous voir nombreux à Louvres, nous vous adressons, chers collègues, chers amis, nos cordiales salutations.

Comité scientifique