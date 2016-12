Annonce

Argumentaire

Si la sociologie de l’enfance et les sciences de l’éducation se sont saisies des biens culturels de l’enfance (livres, jouets, jeux vidéo, programmes de télévision, etc.) en les étudiant pour eux-mêmes ou en observant leurs réceptions concrètes, la production de la « culture de l’enfance » reste relativement ignorée : la manière dont des adultes imaginent, fabriquent et diffusent les objets qui la composent est en effet plus souvent supposée qu’observée. L’organisation et le travail des professionnels qui conçoivent les biens et les médias à destination des enfants méritent pourtant toute l’attention des sciences sociales car c’est déjà à ces niveaux qu’interviennent des représentations, voire des idéologies, liées à l’enfance, tels les identités de genre ou le degré d’autonomie laissé aux enfants.

De même, à l’heure où les phénomènes de circulation médiatique (licences, stratégies cross- ou transmédia, etc.) façonnent plus que jamais la culture médiatique de l’enfance, il est nécessaire de comprendre comment ces passages de support en support et les hybridations qu’ils impliquent transforment les processus de conception, et en particulier l’anticipation des jeunes consommateurs et/ou récepteurs. Comment les phénomènes de multi-adressage – c’est-à-dire la coexistence de destinataires parallèles aux produits de l’enfance : parents, professionnels de l’éducation, etc. – sont-ils aujourd’hui abordés ? De quelle manière s’expriment les tensions entre logiques ludiques (ou plus globalement de divertissement) et éducatives ? Et que devient dans ce cadre le débat entre structure et agency, en ce qui concerne les opportunités d’agir laissées à l’enfant ?

Cette journée d’étude permettra de réfléchir à ces problématiques grâce à la présentation, d’une part, des premiers résultats du projet CoCirPE (Conception et Circulation des Produits culturels pour Enfants) : depuis septembre 2014, il réunit en effet une douzaine de chercheurs des laboratoires EXPERICE (Université Paris 13) et CERLIS (Université Paris Descartes) qui étudient, dans différents secteurs, les étapes qui convergent vers la mise sur le marché ou la diffusion des biens et des médias de l’enfance, de leur design à leur promotion, en passant par leur production (http://www.univ-paris13.fr/cocirpe/). D’autre part, la réflexion se nourrira des conférences de trois spécialistes internationaux des industries culturelles et de la culture enfantine :

Marc Steinberg (Mel Hoppenheim School of Cinema, Concordia University) : auteur de Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan (2012), il est expert des industries médiatiques japonaises et en particulier du manga et de l’animation (anime).

Ning de Coninck-Smith (Danish School of Education, Aarhus University) : auteure de travaux de référence sur l’histoire de l’école danoise, cette historienne et chercheuse en sciences de l’éducation s’est notamment intéressée à la construction des espaces de l’enfance. En 2015, elle a co-dirigé avec Marta Gutman l’ouvrage Designing Modern Childhoods. History, Space, and the Material Culture of Children.

Derek Johnson (Department of Communication Arts, Wisconsin-Madison University) : chercheur en media et en cultural studies, il étudie la manière dont les stratégies médiatiques des industries culturelles (mises en places de licences, cross- et transmédia) transforment leur organisation et leurs modes de production. On lui doit en 2013 Media Franchising: Creative License and Collaboration in the Culture Industries .

Programme

9h15-9h40 : Accueil des participants

9h45-10h00 : Introduction à la journée d’étude et présentation du projet CoCirPE (« Conception et Circulation des Produits culturels pour Enfants »)

10h00-11h15 : Conférence n°1

Marc Steinberg, Mel Hoppenheim School of Cinema, Concordia University, Media Mix Mobilization: Producing Children’s Culture in Japan

(discutant : Gilles Brougère, EXPERICE, Université Paris 13)

11h15-11h30 : Pause

11h30-12h30 : Session A (résultats CoCirPE)

Eric Dagiral (CERLIS, Université Paris Descartes) et Laurent Tessier (Institut Catholique de Paris) : Les représentations des relations parents-enfants dans la conception d’applications numériques chez Bayard-jeunesse

(CERLIS, Université Paris Descartes) et Laurent Tessier (Institut Catholique de Paris) : Les représentations des relations parents-enfants dans la conception d’applications numériques chez Bayard-jeunesse Véronique Soulé et Nathalie Roucous (EXPERICE, Université Paris 13) : L’enfant a-t-il sa place dans l’édition jeunesse ?

Discutante : Pascale Garnier, EXPERICE, Université Paris 13

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-15h15 : Conférence n°2

Ning de Coninck-Smith, Danish School of Education, Aarhus University, Design scandinave et fabrication de l’enfance du début du siècle à nos jours

(discutante : Régine Sirota, CERLIS, Université Paris Descartes)

15h20-16h20 : Session B (résultats CoCirPE)

Sébastien François (Labex ICCA) : Représentations de l’enfance en conception : l’exemple des applications mobiles

(Labex ICCA) : Représentations de l’enfance en conception : l’exemple des applications mobiles Leticia Andlauer (GERIICO, Université Lille 3) : Entre participation et co-construction : des rapports entre joueuses et auteures dans un jeu en ligne pour adolescentes

Discutant : Vincent Berry, EXPERICE, Université Paris 13

16h20-16h30 : Pause

16h30 – 17h45 : Conférence n°3

Derek Johnson, Department of Communication Arts, Wisconsin-Madison Univ. “From Big Kids to Veteran Moms”: How Adults Claim Childhood Knowledges and Identities in Media Industry Rituals

(discutant : Sébastien François, Labex ICCA)

17h45-18h00 : Bilan et mot de clôture

Inscriptions et informations détaillées

La journée d'étude aura lieu à la Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Paris Nord le mardi 17 mai 2016.

L'entrée est libre et gratuite, mais l'inscription est souhaitée.

Pour plus de renseignements et pour s'inscrire : http://www.univ-paris13.fr/cocirpe/journee-detude/

Organisation



Manifestation organisée dans le cadre du projet de recherche CoCirPE ("Conception et Circulation des Produits culturels pour Enfants"), financé par le Labex ICCA : depuis septembre 2014, il rassemble une douzaine de chercheurs des laboratoires EXPERICE (Université Paris 13) et CERLIS (Université Paris Descartes) autour de la production des cultures de l'enfance.

Journée d'étude soutenue par le Labex ICCA, les laboratoires EXPERICE (Université Paris 13) et CERLIS (Université Paris Descartes) et la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord.

Coordination