Résumé

Cette journée d'études propose d'aborder les processus de (re)construction nationale en Europe méridionale et en Amérique latine entre le XIXe et le XXIe siècle depuis une perspective comparatiste. Un premier volet reviendra tout d'abord sur les cadres discursifs de la nation et la question de l'inclusion / exclusion. Un second volet sera consacré aux pratiques pédagogiques qui leur sont associées, notamment celles visant à donner corps aux représentations de la nation. Enfin, le troisième volet s'intéressera aux constructions mémorielles et à la question de la gestion officielle d'un passé traumatique, à travers les cas de l'Argentine et du Chili.