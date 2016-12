Annonce

Présentation

Préparer une thèse de doctorat requiert non seulement une acquisition de connaissances et de méthodes, mais demande, en plus des qualités personnelles telles la patience et la persévérance, des compétences rédactionnelles et communicationnelles. En effet, deux enjeux principaux sont à distinguer pour mener à bien son doctorat, et si possible dans les délais : le premier est de susciter – et ressusciter – continuellement sa propre motivation. Le deuxième est de se familiariser avec l’organisation particulière de ce type de discours et de ne pas trop tarder à écrire les premières pages.

Cet atelier d’écriture, animé par Dr. Sibel Vurgun (Universität Tübingen), est conçu spécialement pour les doctorants et leur propose diverses techniques et méthodes pour qu’ils acquièrent une plus grande autonomie dans la rédaction de leur travail. Une réflexion sur la thèse elle-même ainsi que sur le processus d’écriture accompagneront les exercices et activités variés qui seront proposés.

Les séances du séminaire s’articulent, entre autres, autour des thèmes suivants :

les principes de la rédaction scientifique ;

garder la vue d’ensemble : structuration des idées et matériaux ;

ne pas perdre le fil rouge : créer et renforcer le fil conducteur du manuscrit ;

processus d’écriture et motivation ;

la « peur de la page blanche », comment la surmonter ?

Le séminaire s’adresse à des doctorants avancés ayant commencé ou s’apprêtant à commencer la rédaction de leur thèse.

Les langues de travail sont le français et l’allemand.

Dates

30 juin-02 juillet 2016

Procédure de candidature

Les candidat.e.s sont prié.e.s d’envoyer leur dossier par mail (en un seul pdf) à anne.seitz@paris-sorbonne.fr

un CV scientifique (1 page)

un résumé de la thèse en cours (1 page)

une lettre de motivation précisant l’état d’avancement de la thèse (1 page). (Les documents peuvent être rédigés en français ou en allemand)

Délai de candidature

16 mai 2016

Lieu

Moulin d’Andé, Normandie (http://www.moulinande.com)

Modalités de remboursement

L’hébergement (en chambre double) et les repas seront pris en charge par les organisateurs. Les frais de transport seront remboursés dans la limite de 80 euros pour les participants venant de France et de 100 euros pour les participants venant d’Allemagne.

Les frais d’inscription s’élèvent à 50 euros.

Comité scientifique et organisation



Anne Kwaschik, Freie Universität Berlin, Juniorprofessorin für Westeuropäische Geschichte

Anne Seitz, EHESS/ CIERA, Koordinatorin des Doktorandenprogramms des CIERA

Sibel Vurgun, Dahlem Research School der Freien Universität Berlin