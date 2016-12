Résumé

Cette journée d’études réunit des doctorants en sciences sociales (anthropologie, sociologie, histoire, géographie) travaillant sur l’Iran. Elle vise à présenter des travaux en cours et à faire se rencontrer des étudiants et enseignants de divers horizons et formations. De jeunes docteurs, ainsi que des chercheurs et enseignants confirmés, y participent en tant que modérateurs. Les études iraniennes en France sont aujourd’hui représentées dans diverses universités mais les étudiants impliqués dans ces études se croisent rarement. L’objectif de cette journée est qu’ils se connaissent et fassent connaître leurs travaux. L’idée est également de nouer des relations suivies qui pourront déboucher sur des projets concrets.