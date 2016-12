Annonce

Argumentaire

Il est courant d’entendre que la guerre d’Algérie a été une « guerre sans nom » ou encore une « guerre invisible ». Ces propos méritent d’être infléchis voire corrigés car dès 1954 les contemporains en Algérie et en France ont photographié, filmé, illustré, nommé la guerre que ce soit dans des documents amateurs ou des images d’actualités filmées ou télévisées ou encore dans des films de fiction. Certaines images sont parfois très datées lorsqu'elles renvoient à des événements précis (1961) mais d'autres comme d’ailleurs la mémoire qu'elles portent ou celle des témoins qui les accompagnent réinscrivent ce moment aigu dans un temps plus long, celui des territoires respectifs et celui des territoires de la mémoire.

Certaines de ces images sont aujourd’hui découvertes ou redécouvertes. Certaines sont devenues des marqueurs des événements et de leurs mémoires. Elles font l’objet de réemplois variés et contribuent à la mise en récit des événements. Elles fonctionnent dès lors comme des vecteurs de mémoires que ce soit celles des personnes confrontées à la guerre ou plus largement celles de notre société.

Les journées du 31 mai et du premier juin ne veulent ainsi pas revenir simplement sur les images de la guerre franco-algérienne. Elles s’attacheront à visionner, étudier ces images pour questionner dans toutes leurs dimensions, leurs usages, leur fonction, leur réemploi dans l’histoire et les mémoires en Algérie et en France ; à les resituer et les interpréter dans une histoire de plus longue durée ; à dégager les réalités que quelquefois elles

contribuent à masquer ou à déformer.

Programme

31 mai

10 h Accueil des participants

Introduction

10h30 Le programme PALSE Hugues Fulchiron (Président honoraire de l'Université Jean Moulin Lyon 3 -Professeur à la Faculté de droit de Lyon-Institut universitaire de France)

(Président honoraire de l'Université Jean Moulin Lyon 3 -Professeur à la Faculté de droit de Lyon-Institut universitaire de France) 11 h Présentation du programme du colloque : Frédéric Abecassis (ENSLARHRA), Evelyne Cohen (Enssib-LARHRA), Anne-Marie Granet Abisset (Université de Grenoble-LARHRA)

La guerre d’Algérie en son temps : une guerre visible ? Présidente de séance Evelyne Cohen

11h15-12 h Marie Chominot (Docteure] Les images filmées par Georges Chassagne à Aïn Abid le 22 août 1955, lors de la répression consécutive à l'insurrection armée du 20 août 1955 dans le Constantinois.

(Docteure] Les images filmées par Georges Chassagne à Aïn Abid le 22 août 1955, lors de la répression consécutive à l'insurrection armée du 20 août 1955 dans le Constantinois. 14h Marc André (Docteur, associé au LARHRA ) Des images d’archives à l’album de famille : les Algériennes dans la guerre d’indépendance à Lyon.

(Docteur, associé au LARHRA ) Des images d’archives à l’album de famille : les Algériennes dans la guerre d’indépendance à Lyon. 14 h45 h Karima Dirèche (Directrice de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain) "Comme la pierre est à la pierre": questionnements autour de la question des réfugiés et de la guerre à partir des images de l'aide humanitaire américaine en 1962.

Débat 15h30-16h30

1er juin

Images de la guerre d’Algérie de mémoires en mémoires

Président de séance Frédéric Abécassis

9h Omar Carlier (Professeur émérite Paris Diderot) [sous réserve] Les "chefs historiques" du FLN photographiés. Insurgés et terroristes, vaincus et vainqueurs, présents et absents : variances et permanences de l'usage politique d'un signe iconique

(Professeur émérite Paris Diderot) [sous réserve] Les "chefs historiques" du FLN photographiés. Insurgés et terroristes, vaincus et vainqueurs, présents et absents : variances et permanences de l'usage politique d'un signe iconique 9h45 Carole Filiu (Journaliste) et Ferhat Mouhali (réalisateur) Le documentaire « Ne nous racontez plus d’histoires » [en cours de montage]

Pause 10H30 -10H45

10h45 Evelyne Cohen Le web doc Ina de Raspouteam sur le 17 octobre 1961

Le web doc Ina de Raspouteam sur le 17 octobre 1961 11h15-12h Anne-Marie Granet Abisset : Témoigner pour l’histoire : les témoins dans la Guerre sans nom de Bertrand Tavernier et Patrick Rotman (1992)

Débat 12h-12h30

Des mémoires aux imaginaires

Présidente de séance Anne-Marie Granet

14h Jean-Robert Henry (Directeur de recherches émérite, CNRS)Le rapport textes/images sur l’Algérie : des beaux livres à la mise en scène muséale

(Directeur de recherches émérite, CNRS)Le rapport textes/images sur l’Algérie : des beaux livres à la mise en scène muséale 14h45 Frédéric Abécassis Méditerranées d’ Olivier Py : mémoires familiales et absence

Pause 15h30-15h45

15h45-16h30 Michèle Baussant (Chargée de recherches CNRS Institut français de Jérusalem) Mémoires et représentations croisées des "guerres" d'Algérie à travers les films de Jean-Pierre Lledo

Conclusions du colloque