Résumé

La publication en 1865 de la traduction complète de la Bible en arabe à Beyrouth, accompagnée de sa large diffusion, sous l’égide des missionnaires de l’American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) avec le concours de savants du Liban, reste une étape charnière de l’histoire religieuse et intellectuelle du Proche Orient. Les conséquences de cette traduction dépassent outre, en effet, le champ du religieux et du théologique pour atteindre l’Homme et son rôle dans la société : le politique au sens large. Que cette traduction ait été menée à bonne fin peut alors être perçu comme le signe d’une société en évolution, d’autant plus que des musulmans ont été appelés à y collaborer aux côtés de chrétiens.