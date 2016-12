Annonce

Argumentaire

Les images d’Ōtsu – peintures populaires produites du XVIIe au XIXe siècle dans des villages sur la route du Tōkaidō, entre Kyōto et Ōtsu au bord du lac Biwa – sont les grandes oubliées de l’histoire de l’art japonais et de la recherche académique. Elles représentent pourtant une forme unique d’expression graphique, à caractère religieux, moral ou satirique, qui occupa une place importante à l’époque d’Edo. Ce premier colloque international interrogera l’origine de cette imagerie, son icono- graphie et ses liens avec la littérature et les arts d’Edo. Il s’intéressera aussi à la redécouverte et à la réappropriation de ces images par des peintres et des penseurs japonais modernes, de Kawanabe Kyōsai à Umehara Ryūzaburō, en passant par Kusu- nose Nichinen et Yanagi Sōetsu. Il abordera également le regard international porté au XXe siècle sur ces peintures naïves mais riches de significations, par des anthropologues, des ethnologues ou des artistes tels Leroi-Gourhan, Eudald Serra ou Miró.

Programme

Vendredi 8 juillet

18 h Allocution d’ouverture : SASO Mamoru , directeur du Kokugakuin University Museum

, directeur du Kokugakuin University Museum 18 h 05 Introduction : Christophe MARQUET (Maison franco-japonaise – UMIFRE )

18 h 10-20 h 30 Session 1 Les images d’Ōtsu de l’époque d’Edo

Modérateur Christophe MARQUET 

18 h 10 YOKOYA Ken.ichirō (Otsu City Museum of History) L’univers des images d’Ōtsu : la formation d’une peinture de personnages fictionnels

(Otsu City Museum of History) L'univers des images d'Ōtsu : la formation d'une peinture de personnages fictionnels 18 h 45 SUZUKI Kenkō (Kyoto Seika University) Les images d'Ōtsu et l'autre Ukiyo Matabei : nouvelles considérations sur l'origine des images d'Ōtsu

(Kyoto Seika University) Les images d'Ōtsu et l'autre Ukiyo Matabei : nouvelles considérations sur l'origine des images d'Ōtsu 19 h 30 SHIRATO Shintarō (The Japan Folk Crafts Museum) Le regard de Yanagi Sōetsu sur les images d'Ōtsu

(The Japan Folk Crafts Museum) Le regard de Yanagi Sōetsu sur les images d’Ōtsu 20 h 05 Discussion

Samedi 9 juillet

10 h Allocution d’ouverture : YOKOI Takashi, directeur du Centre de recherches sur la littérature et les arts, Jissen Women’s University

10 h 05 – 12 h 15 Session 2 Les images d’Ōtsu dans la littérature et l’art pré-modernes

Modérateur UCHIDA Yasuhiro (Kyoritsu Women’s University)

10 h 05 YAJIMA Arata (Atomi University) Les images d’Ōtsu, une forme de peinture naïve

(Atomi University) Les images d'Ōtsu, une forme de peinture naïve 10 h 45 Paul BERRY (Kansai Gaidai University) Les images d'Ōtsu dans la peinture pré-moderne

(Kansai Gaidai University) Les images d’Ōtsu dans la peinture pré-moderne 11 h 35 SATŌ Satoru (Jissen Women’s University) Les images d’Ōtsu dans la littérature d’Edo

13 h 30 – 15 h 40 Session 3 Les images d’Ōtsu et la peinture moderne

Modérateur OKABE Masayuki (Teikyō University)

13 h 30 KOBAYASHI Yū (Adachi City Museum) Kawanabe Kyōsai et les personnages des images d’Ōtsu : de la peinture aux gravures polychromes et aux images érotiques

(Adachi City Museum) Kawanabe Kyōsai et les personnages des images d'Ōtsu : de la peinture aux gravures polychromes et aux images érotiques 14 h 10 UEDA Sayoko (The Museum of Kyoto) Les peintres de Kyōto à l'époque moderne et les images d'Ōtsu

(The Museum of Kyoto) Les peintres de Kyōto à l’époque moderne et les images d’Ōtsu 15 h SHIMADA Hanako (historienne d’art) Umehara Ryūzaburō et sa collection d’images d’Ōtsu : à la recherche de la beauté naïve

Pause café

16 h – 17 h 30 Session 4 La réception internationale des images d’Ōtsu

Modérateur OGYŪ Shinzō (ancien conservateur, The Japan Folk Crafts Museum)