Annonce

Argumentaire

L’importance et l’ampleur de l’historiographie allemande au début du XXe siècle a suscité de vives réactions chez les historiens français proches des Annales tels que Marc Bloch et Lucien Febvre. Ces derniers n’ont cessé de répéter qu’au regard de la Grande Guerre et du mouvement pangermaniste il y avait autant à apprendre que de « désapprendre » des Allemands.

Dans son ouvrage, Peter Schöttler analyse les relations délicates et conflictuelles entre l’historiographie allemande et l’historiographie française – surtout pendant la période d’entre deux guerres et l’époque nazi. La parution de son livre est l’occasion de sonder les interpénétrations de la pensée française et allemande lors d’une journée d’étude franco-allemande et d’en discuter avec l’auteur.

Organisation

Journée d’étude organisée par l’IHA (S. Martens) en coopération avec le Centre de recherches historiques EHESS/CNRS (A. Burguière, H. Bruhns).

Programme

13h30 André Burguière, Accueil et introduction

14h00 Une crise allemande de la pensée historique française ?

Modérateur : André Burguière

Une lecture allemande : Matthias Middell

Une lecture française : Alexandre Escudier

Réponse de Peter Schöttler

16h15 Les Annales et l’Allemagne

Modérateur : Hinnerk Bruhns

Lucien Febvre et l’Allemagne : Anne Kwaschik

Marc Bloch et l’Allemagne : Nicolas Offenstadt

Réponse de Peter Schöttler

17h30 Hinnerk Bruhns, Conclusion

Renseignements et inscription

event@dhi-paris.fr