Université Toulouse - Jean Jaurès Maison de la Recherche, Salle D2923 24 juin 2016

Argument

This conference seeks to assess the current state of research in a thriving field and to create a European research network on the history of sexology. The term sexology here is understood in a broad sense (as scholarly discourse on human sexuality) and the period covered will be large, from the nineteenth century (with the beginnings of conjugal hygiene and sexual psychopathology) to the early 1970s (when university degree programs were created to professionalize and control the discipline). The historiography of this field, which like historiography on sexuality dates back to the 1970s and 1980s, is currently undergoing considerable change, through the influence of social and feminist history on the sciences. This has resulted in less focus on the study of paradigms and scientific pronouncements and instead privileged social and material histories of scholars and academic practices.Contact s.eur.tlse@openmailbox.orghttp://sexologies.hypotheses.org/Conception graphique : Benoît Colas, Université de Toulouse - Jean Jaurès / CPRS - DAR.

Programme

Thursday 23 June 2016

First session : Dynamics of medicalization : France, Italy, Spain.

Présidente et discutante /Chair and Discussant : Sylvie Mouysset

Julie Mazaleigue Labaste (Post-doctorante, université Jules Verne) : Les « perversions sexuelles » en France entre 1870 et 1900 : Comment les conditions matérielles de la clinique ont structuré la psychopathologie sexuelle française.

12h30-14h00 : Pause-déjeuner / Lunch

Second session : Gendering Sexology, Belgium, Swiss, Germany

Chair and Discussant : Vincent Barras

Julie de Ganck (doctorante, Bruxelles) : Souffrir de folie ou souffrir à la folie ? Pour une histoire de la douleur en gynécologie.

Kirsten Leng (Pr, Massachusetts Amherst): Women, Gender and sexology : the case of early twentieth century. Germany.

Third session : Circulation and translations : Switzerland-U.S.A.,Southern Europe

Chair and Discussant : Ivan Crozier

Cynthia Kraus (Philosophe, Lausanne) et Stéphanie Pache (Historienne, Lausanne) :La sexologie américaine made in Switzerland : L ’invention d’une thérapie « plus acceptable à notre sensibilité européenne » pour les troubles du désir sexuel en Suisse romande de 1950 à nos jours

Friday 24 June matin

Fourth session: Catholic Sexology : France, Belgium, United Kingdom.

Chair and discussant : Valérie Piette

Wannes Dupont (PhD Antwerp) In good Faith : the development of catholic sexology in the service of sexual aggiornamento (Belgium, 1950’-1960’)

Fifth session: Activist Knowledge And Memory : France, Spain

Chair and Discussant : Delphine Gardey

Caroline Goldblum (doctorante, FRAMESPA): L’apport de Françoise d’Eaubonne au mouvement antipsychiatrique et à la sexologie moderne.

Geoffroy Huard de la Marre (Docteur, Le Havre): Les "invertis" sous le franquisme et le problème de la construction de la mémoire gay.

Organisé par le Laboratoire France méridionale et Espagne (FRAMESPA)

Responsable scientifique

Sylvie Chaperon