Argumentaire

Si l’utilisation du support imprimé par les mouvements réformés protestants doit être considérée comme le premier phénomène de mass media de l’histoire et qu’elle a, à ce titre, engendré une bibliographie écrasante, force est de constater que l’exploitation du livre et de l’estampe par la réforme catholique n’a pas bénéficié de toute l’attention qu’elle méritait, et plus particulièrement dans l’espace des Pays-Bas. Malgré les nombreux travaux consacrés à quelques grandes figures – comme celle de Christophe Plantin – ou à certaines initiatives éditoriales majeures, il reste encore, en périphérie de ces dossiers bien connus, de nombreux chantiers à défricher pour appréhender au plus près l’ampleur, le dynamisme et les mécanismes sous-jacents des processus mis en œuvre par les acteurs de la réforme catholique pour soutenir leur action. Soucieuse de prendre en considération toute la complexité de ce phénomène, l’unité de recherche Transitions de l’Université de Liège, en partenariat avec le groupe de contact du FNRS « Documents rares et précieux », organisera les 23 et 24 février 2017 deux journées d’étude. Cette manifestation qui se veut interdisciplinaire prend place à l’occasion des célébrations organisées à Liège pour le 500e centenaire des débuts de la Réforme.

Les communications pourront s’articuler autour des axes suivants :

1/ Les acteurs, les réseaux :

Relations entre les autorités – civiles ou religieuses – et les « passeurs » de la réforme catholique (écrivains, imprimeurs, libraires, inventores et graveurs d’images...) ;

Confréries, ordres religieux et production littéraire ;

La géographie des échanges : colporteurs, voyageurs, collectionneurs.

2/ Marché du livre et de l’estampe :

Stratégies éditoriales et auctoriales ;

Commerce du livre et de l’estampe ;

Police du livre et censure.

3/ Les usages du livre et de l’image :

Livre illustré : répertoires de modèles, fonctions et usages de l’image dans sa relation au texte;

Bibliothèques publiques et privées ;

Pratiques de lecture.

Modalités de soumission

Les propositions seront adressées à Renaud Adam (renaud.adam@ulg.ac.be) et Rosa De Marco (rdemarco@ulg.ac.be) par courriel en fichier joint,

avant le 30 juillet 2016.

Le dossier comprendra l’intitulé de la communication ainsi qu’un résumé d’une dizaine de lignes, rédigé en français ou en anglais, les coordonnées professionnelles, un court CV (en ce compris les 5 publications les plus significatives). Un avis d’acceptation ou de refus de la communication sera envoyé durant les derniers jours d’août 2016.

Comité responsable pour la sélection