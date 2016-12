Annonce

École D'automne, 31 octobre - 3 novembre 2016

Argumentaire

En tant que phénomène global, les pratiques curatoriales contemporaines constituent une étude de cas stimulante dans l'histoire de l'art et la création artistique. Après Unedited History. Iran 1960-2014 (Musée d’art moderne de la ville de Paris, 2014), c’est à partir de l’exposition Art et Liberté : le surréalisme en Egypte (Centre Georges Pompidou, automne 2016), que cette école propose d’interroger les modalités de présentation de l'art moderne et contemporain du monde arabe, de la Turquie et de l'Iran dans les institutions muséales et les expositions au niveau international.

Du point de vue des institutions occidentales, cette dynamique obligerait à interroger les catégories de pensée au prisme du contexte historique, social et matériel au sein duquel ces productions sont élaborées tout en considérant les contraintes liées à l’identification et à l’accessibilité aux sources. D’un autre côté, les institutions du monde arabe doivent faire face à un double défi : établir une pensée critique de l’héritage structurel et théorique occidental tout en l’adaptant à des formulations narratives qui dépasseraient le clivage tradition/modernité. L’examen des pratiques curatoriales contemporaines et des positions théoriques associées à l'histoire de l'art sous-tend également la mise en place d’un projet normatif qui viserait à développer des approches historiographiques alternatives et des pratiques de collection et de conservation.

Ainsi prises comme objet et comme processus, les pratiques curatoriales portant sur les mondes musulmans s’appuient sur la production d’un appareil discursif qui suscite différentes questions :

Comment penser et élaborer une histoire de l’art située au moment où les cadres théoriques de l’histoire de l'art de type occidental ne peuvent plus être lus et adaptés comme un récit unique ? Comment comprendre et appliquer dans ces contextes des référents chronologiques - qui plus est variables selon leur inscription disciplinaire - qui sont déterminés par les concepts de “modernité” et de “contemporanéité” ?

Comment étudier l’impact et la signification de la multiplication d'expositions portant sur la production artistique des mondes arabe, turc et iranien dans les circuits mondiaux ?

Comment analyser l’influence des pays prescripteurs à la fois sur la mobilité culturelle et les productions artistiques issues de ces aires géographiques ?

En partant d’une étude de cas concrète - l’exposition Art et Liberté : le surréalisme en Egypte, présentée au Centre Pompidou, l’objectif de ce programme est de proposer des outils de réflexion à partir d’une sélection de textes qui seront travaillés collectivement.

Procédure de candidature

L'École d'automne s’adresse à un public transversal de jeunes chercheurs en Master 2 et doctorat dans les disciplines de l'histoire de l'art, la théorie de l'art, l'anthropologie et la sociologie.

Les étudiants qui souhaitent participer sont priés de soumettre une lettre de motivation qui n'excédera pas 4500 signes expliquant le lien de leur projet de recherche avec les problématiques ainsi qu’un curriculum vitae d’une page.

Elles devront être soumises dans un document de format PDF et comporter le nom et prénom du candidat, ses adresses (électronique et postale) et son établissement de rattachement.

Les participants apporteront un choix de sources qui servira de support à la présentation de leur travail.

Les propositions devront être envoyées

avant le 5 juillet 2016

à l’adresse suivante : arvimm.groupe@gmail.com en précisant pour objet “École d’automne”.

Elles seront examinées par le Comité de pilotage qui se chargera d’établir le programme définitif de l'École d'automne. Le Comité de pilotage retiendra 10 candidatures. Tous les candidats, qu’ils soient ou non retenus, seront contactés individuellement avant le 15 juillet 2016.

A l’attention des candidats qui en feront la demande, l'Université de Genève et l'IISMM émettront les attestations utiles leur permettant de justifier leur participation à l'École d’automne.

Comité de pilotage

Annabelle Boissier, docteure de l'EHESS

Fanny Gillet, doctorante à l'EHESS, IMAF

Alain Messaoudi, maître de conférences à l'Université de Nantes

Silvia Naef, professeure ordinaire à l'Université de Genève

Perin Emel Yavuz, docteure de l'EHESS, postdoctorante au CEFRES

Organisation