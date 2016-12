Annonce

Présentation

Les journées consacrées au premier centenaire de la Bataille de la Somme s’inscriront dans une approche comparée des résonances qu’engendre le choc initial au sein des populations des deux grands protagonistes : le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ce sont en effet leurs troupes qui s’affrontent principalement le 1er juillet 1916, véritable point de bascule de la guerre pour la Grande-Bretagne et son Empire.

Trois temps distincts sont prévus : deux demi-journées (6 et 7 juin) porteront sur le recours aux films et aux chants patriotiques.

Un colloque les 8 et 9 juin se penchera plus précisément sur les échos de cet affrontement au sein des deux camps à travers de la musique, de la peinture et des films. À ces traces contemporaines du conflit s'ajouteront les différentes relectures de cet événement traumatique dans la mémoire collective des principaux belligérants des années 20 jusqu'à nos jours. Un point d'historiographie sur le traitement des lieux de mémoire sera proposé en amont des deux visites guidées (jeudi 9 et vendredi 10) .

Programme

Lundi 6 juin

14h Ouverture par Paul Docherty (conseiller culturel de l’Ambassade de Grande-Bretagne)

Archives filmiques :

Imperial War Museum : Recruiting film for the 12th Battalion (1915) ;

The Battle of the Somme (Part III ; 1916) ;

John Bull’s Animated Sketchbook (1916) ;

Everybody’s Business Civilians Fall In (1917) ; The Daily Dinner (1918)

Bundesarchiv-Filmarchiv : Bei unseren Helden an der Somme (1917)

Chants patriotiques :

Présentation par John Mullen (Université de Rouen) ; interprétation par Gilles Couderc (Université de Caen), Jaime De Haguen (Conservatoire de Soissons/accompagnement)

It’s a long way to Tipperary ;

Keep the home-fires burning ;

Are we down-hearted ? No ! ;

The Rose of No man’s land ;

Jerusalem de Blake/Parry.

Anette Pelizaeus (Stuttgart) et Winfried Kübler (Maire de Schornbach, Bade-Wurtemberg) : Introduction à l’exposition de lettres des soldats allemands dans la Somme.

Mardi 7 juin

14h

Films (extraits)

M.A. Wetherell, The Somme (1927) ;

Heinz Paul, Die Somme das Grab der Millionen (1930) ;

Forgotten Men (documentaire, 1934) ;

Richard Attenborough, Oh ! What a Lovely War (1969) ;

William Boyd, The Trench (1999).

CRR Amiens, classe de chant :

Edward Elgar : A war song, par Xin Ye ;

; Roger Quilter : Three songs of William Blake, par Yang Liù ;

; Franck Bridge : The last invocation, par Céline Hervet ;

; Edward Elgar : Une voix dans le désert, par Céline Hervet et un comédien ;

et un comédien ; Ralph Vaughan Williams : Let us now praise famous men, par le Grand Choeur ;

C. Hubert H. Parry : Jerusalem, par Xin Ye et le Grand Choeur du CRR.

Mercredi 8 juin

9h Ouverture 9h30 par David Coyle (attaché militaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne en France)

Présidence de séance André Kaspi (professuer honoraire Panthéon-Sorbonne)

Marjolaine Boutet et Philippe Nivet (UPJV) Une hécatombe oubliée ?

et (UPJV) Une hécatombe oubliée ? Emily Marsden (Durham University/National Media Museum) Landscapes of 1916 : Photographs of the Somme between ruin and rubble.

(Durham University/National Media Museum) Landscapes of 1916 : Photographs of the Somme between ruin and rubble. Caroline Perret (University of Westminster, London, Group for War and Culture Studies) WW1 French Soldiers : Heroes or Victims ?

(University of Westminster, London, Group for War and Culture Studies) WW1 French Soldiers : Heroes or Victims ? Sophie Loussouarn (UPJV) The Trauma of the Great War: a watershed in British painting.

(UPJV) The Trauma of the Great War: a watershed in British painting. Jennifer Kilgore-Caradec (Caen, ICP) Women’s poetic voices and the Battle of the Somme.

(Caen, ICP) Women’s poetic voices and the Battle of the Somme. Gilles Couderc (Caen) Les compositeurs britanniques face à la Grande Guerre.

14h

Australie et Irlande.

Présidence de séance : Sylvie Mikowski (professeur Reims Champagne-Ardenne)

Joan Beaumont (National Australian University, Canberra) The Somme divides a nation : Australia 1916.

(National Australian University, Canberra) The Somme divides a nation : Australia 1916. Stéphanie Schwerter (Valenciennes) La bataille de la Somme dans la peinture murale de Belfast.

(Valenciennes) La bataille de la Somme dans la peinture murale de Belfast. Charlotte Barcat (UPJV) La 36e division de l'Ulster sur le front de la Somme.

(UPJV) La 36e division de l'Ulster sur le front de la Somme. Emmanuel Destenay (Exeter) Une mémoire en partage : pratiques commémoratives et mémoires communautaires de la Bataille de la Somme en Irlande du Nord et en Irlande du Sud.

(Exeter) Une mémoire en partage : pratiques commémoratives et mémoires communautaires de la Bataille de la Somme en Irlande du Nord et en Irlande du Sud. Laurent Colantonio (UQAM Montréal) Sacrifice(s) de sang : la rébellion de Pâques et la Bataille de la Somme 1916, 1966, 2016.

L’auteur irlandais Dermot Bolger viendra lire et commenter des extraits de sa pièce Walking the Road (2007).

Jeudi 9 juin

9h

Président de séance Thomas Nicklas (professeur Reims Champagne-Ardenne)

François Genton (Grenoble) « Chanter sur les fronts dans les romans des témoins »

(Grenoble) « Chanter sur les fronts dans les romans des témoins » Stefan Hanheide (Osnabrück) « Les compositions allemandes contemporaines de la Grande Guerre à l’issue de la Bataille de la Somme. »

(Osnabrück) « Les compositions allemandes contemporaines de la Grande Guerre à l’issue de la Bataille de la Somme. » Dietrich Helms (Osnabrück) « All Quiet on the Musical Front ? » German Music Production and the War in 1916

(Osnabrück) « All Quiet on the Musical Front ? » German Music Production and the War in 1916 Aibe-Marlene Gerdes (Augsburg) « The battle of the Somme in German and English soldier’s songs ».

14h

Présidente de séance Herta Luise Ott (professeur UPJV)

Ludolf Pelizaeus (UPJV) « La représentation des combats dans le nord dans la peinture académique allemande ».

(UPJV) « La représentation des combats dans le nord dans la peinture académique allemande ». Felix Schürmann (Kassel) « European Film and World War One: Towards a Transnational Perspective »

(Kassel) « European Film and World War One: Towards a Transnational Perspective » Xavier Boniface (UPJV) présentation historiographique des lieux de mémoire de la Somme et circuit du souvenir (Péronne, Albert, Thiepval, Villers-Bretonneux…)

17h Réception à Querrieu

Vendredi 10 juin

Visite guidée en car de Thiepval, Albert, Pozières, Villers-Bretonneux (Xavier Boniface, Adam Stephenson pour la traduction UPJV)

Informations pratiques

lundi-mardi

Auditorium Robert Mallet du CRDP / Canopé 45 rue St-Leu - Amiens;

mercredi-jeudi

Logis du Roy Square Jules Bocquet - Amiens