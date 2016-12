Annonce

Argumentaire

En tant que forme de religiosité accordant une importance particulière à l’expression d’un attachement émotionnel du dévot à un dieu personnel, la bhakti (de la racine sanskrite BHAJ- « partager ») a été intimement liée au développement des littératures en langues vernaculaires par la composition de chants dévotionnels, de récits hagiographiques ou de discours philosophico-religieux ; ces textes ont entretenu un dialogue fécond, parfois très critique, avec l’orthodoxie brahmanique exprimée dans les sources sanskrites. La littérature de la bhakti a également joué un rôle crucial dans le développement de la poésie moderne et, de façon générale, dans l’émergence de la modernité littéraire en Inde.La deuxième journée d’étude du projet DELI se propose d’explorer la richesse des rapports entre bhakti et littérature en interrogeant les liens entre courants dévotionnels et production littéraire, le rôle de la littérature dans l’expression dévotionnelle et les différentes formes et adaptations de la littérature de bhakti au cours des siècles, dans la diversité des situations régionales et linguistiques.

Programme

Matinée

(CNRS/CEIAS) , L’Archéologie de la bhakti : un projet de recherche au centre EFEO de Pondichéry 10h00 TIZIANA LEUCCI (CNRS/CEIAS), Singing and painting the Bhakti hymns in an imperial shrine: The case of the Tamil saint-poet Sundarar at Tanjavur (XIthcentury)

Pause

(INaLCO/MII), Du Tēvāram au Talapurāṇam. La littérature tamoule de temple 11h15 LÉTICIA IBANEZ (INaLCO/MII),À la recherche de la Déesse, les formes de la bhakti dans l’œuvre de l’écrivain tamoul Lā. Ca. Rāmamritam (1916-2007)

Discussion générale

12h30-14h Déjeuner libre

Après-midi

(Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3/MII), La littérature technique védique comme source d’information sur l’émergence de la bhakti : la dimension dévotionnelle du chapitre XX des Pariśiṣṭa de l’Atharvaveda 14h30 CATHERINE SERVAN SCHREIBER (CNRS/CEIAS), Poésie chantée de bhakti et tradition orale : le nirguṇ et ses métaphores

Discussion et pause

15h30 FRANÇOISE ‘NALINI’ DELVOYE (EPHE/MII) , Poèmes lyriques d’inspiration dévotionnelle attribués à Miyan Tansen, premier musicien de la cour de l’empereur moghol Akbar (r. 1556-1605)

16h00 LAETITIA ZECCHINI (CNRS/THALIM), Bhakti beatniks ? Contre-culture, traduction et poésie contemporaine

Discussion

17h00 Représentation de danses dévotionnelles odissi par Mahina Khanum

18h00 Clôture de la journée