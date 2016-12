Argumentaire

Ce colloque aborde à la question des marges, en France et au Japon. Par « marges », nous entendons toute population reléguée en périphérie, ignorée des discours, non prise – ou mal prise – en compte dans la définition des normes les plus partagées.

L’idée conductrice est la suivante : loin d’être un problème, un risque pour les principes établis, les marges dynamisent nos sociétés, dont elles constituent l’une des forces d’évolution. Elles sont au cœur des dynamiques sociales.

Pour que les marges puissent jouer leur rôle fertilisateur toutefois, nos sociétés doivent se doter de certains mécanismes (comptables, législatifs, institutionnels, intellectuels) qui les rendent visibles. L’enjeu est celui de leur reconnaissance. La France et le Japon ont mené sur ce point des expériences parallèles, selon une histoire et une idéologie de la nation longtemps différentes. L’analyse comparée devrait permettre de faire apparaître les réussites et les lacunes de nos sociétés, et susciter un débat salutaire sur les innovations à envisager.

Pour traiter de ces questions nous avons voulu rassembler des spécialistes de la France et du Japon issus de plusieurs disciplines : démographie, géographie, aménagement urbain, droit, sociologie, ethnologie. La présentation de cas précis s’accompagnera de temps de discussion qui devraient permettre de faire émerger les processus qui font que les marges sont de véritables accélérateurs d’innovation sociale.