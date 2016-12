Two FNS doctoral posts at the University of Lausanne

En lien avec les activités de recherche de l'Observatoire de la vie politique régionale (Ovpr) et l'Observatoire des élites suisses (Obelis)

Relating to the activities of the Observatoire de la vie politique régionale (Ovpr) and the Observatoire des élites suisses (Obelis)