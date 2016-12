Résumé

Bien que la volonté de mettre fin à l’invisibilisation des femmes et des féministes dans la discipline historique semble être une réalité tangible depuis quelques décennies, ces dernières y demeurent, toutefois, sous-représentées. Malgré l’effort de nombreuses historiennes, anthropologues, politologues et sociologues désirant mettre fin à cette problématique, un constat demeure : l’occultation des femmes des récits historiques. La prise en compte de celles-ci dans l’histoire et l’étude du féminisme, voire des féminismes, permettent de questionner autrement le passé, le présent et le futur sur une multitude d’aspects. Ainsi, HistoireEngagee.ca vous invite à proposer des articles de fond, de courts textes, des prises de position, des recensions ou des entrevues concernant l’histoire des femmes afin de rendre les femmes et les féministes sujets et actrices de l’histoire.