Besançon, MSH, jeudi 3 novembre 2016

Argumentaire

Le constat d’un pays dont les femmes constituent désormais la majorité des diplômés de l’enseignement supérieur, mais où ces dernières n’occupent pas encore une place dans le monde du travail en rapport avec leur qualification est désormais bien connu. C’est encore davantage le cas dans les formations scientifiques et techniques. Quelles sont les racines historiques de cet état des choses ? D’un point de vue historiographique, si les études de genre sont à la mode, l’histoire des techniques, domaine réputé masculin, est à la traîne, notamment en France, surtout lorsque l’on aborde la question de l’enseignement scientifique et technique, et encore davantage lorsque l’on se penche non sur Paris mais sur les expériences régionales. Les études de cas provinciales manquent encore, d’où la nécessité d’un changement d’échelle (voire de jeux d’échelles) avec des réflexions dans le cadre régional et/ou interrégional.

Aborder la dimension historique, sociologique, anthropologique et régionale de la problématique « genre et formations techniques et scientifiques » constitue donc à la fois un défi méthodologique et pluridisciplinaire, tout en revêtant un intérêt pédagogique et économique en prise avec le présent et l’avenir.

Les communications pourront viser à cerner la dimension régionale, provinciale de la thématique, encore très peu étudiée dans sa dimension historique, ainsi que la notion de « transfuges » de genre : le plaisir des techniques parvient-il -et quand y parvient-il ?- à dépasser, à transcender les rôles de genre dans les formations à haute valeur scientifique et technique ?

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Merci d’envoyer vos propositions

avant le 5 septembre 2016

à : nathalie.joly@agrosupdijon.fr; laurent.heyberger@utbm.fr et fabien.knittel@univ-fcomte.fr.

Acceptation des propositions par le comité de sélection : 12 septembre 2016.

Les frais de déplacement (et, éventuellement, d’hébergement) seront pris en charge par les MSH de Bourgogne et de Franche-Comté.

