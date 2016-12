Annonce

Présentation

Cet appel porte sur les réseaux du livre et leurs métamorphoses dans le cadre du séminaire d’enseignement et de recherche master 2 « Livre : création, culture et société ». Ce séminaire de recherche, est ouvert à tous les étudiants et enseignants chercheurs.

Le groupe de travail « Livre : Création, Culture et Société » du Centre des Sciences en Littérature de langue Française (université Paris Ouest Nanterre La Défense), ouvert à des chercheurs d’origines diverses (histoire, littérature, sociologie, anglais, sciences de l’information et de la communication, esthétique), aborde la question du livre, des métiers et des pratiques qui en dépendent.

Ses activités se déroulent au pôle des Métiers du Livre de Saint-Cloud (Université Paris Ouest-Nanterre La Défense, 11 avenue Pozzo-di-Borgo, 92210 Saint-Cloud).

Modalités de soumission

Les propositions devront prendre la forme d’un résumé de 350 mots, accompagné d’une courte présentation de leur auteur (appartenance disciplinaire et laboratoire de rattachement, coordonnées téléphoniques et électroniques).

Les propositions seront transmises par voie électronique aux adresses suivantes : sylvie.ducas@wanadoo.fr et camille.brachet@free.fr

avant le 22 juillet 2016.

Responsables

Sylvie Ducas, maître de conférences HDR en littérature française à l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense, CSLF

Camille Brachet, maître de conférences en SIC, université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, DeVisu

Informations pratiques

Horaire du séminaire de recherche : Le jeudi par quinzaine de 9 à 13h, à raison de deux conférenciers par séance

Lieu : Pôle des Métiers du Livre, 11 avenue Pozzo-di-Borgo, 92210 Saint-Cloud. Tél. : 01 40 97 98 83

Calendrier des séances : Entre mi septembre et mi-mars