Sous le patronage de Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Sous l’égide de Monsieur le Recteur de l’Université Badji Mokhtar-Annaba

La Faculté des Lettres, Sciences Humaines et Sociales organise du 28 au 30 novembre 2016 un colloque international autour de la vie et de l’œuvre de Saint-Augustin:

Augustin d’Hippone et sa pensée dans ses dimensions locale et universelle

Argumentaire

C’est pour la première fois que se tient à Annaba une manifestation scientifique et académique autour de l’œuvre de Saint-Augustin, alors que cette ville (le site d’Hippo-Regius) était le siège épiscopal d’Augustin qui en fit son domicile pendant plus de 40 ans. C’est d’ailleurs dans ce lieu qu’il rendit l’âme en 430, à l’âge de 76 ans. Où se situe la ville d’Annaba ? Elle est à cheval entre deux espaces historiques, à environ 96 km de Thagaste (Souk-Ahras), le lieu de naissance d’Augustin et à 129 kms de Madaure (M’daourouch), le site de sa première communauté monastique et de sa première scolarisation. Elle est également à environ 65 km de Calama (Guelma), la ville natale de Possidius, ami et premier hagiographe d’Augustin. Annaba est également le lieu où la célèbre basilique de Saint-Augustin fut construite entre 1881 et 1900 sur les ruines de son premier monastère urbain.

Toutes ces traces sont les témoins indéniables et indélébiles d’une Histoire et d’une mémoire qui restent encore et toujours à interroger. Saint-Augustin était un auteur singulier qui inaugura le protocole d’écriture autobiographique, qui proposa une sorte de christianisme néoplatonicien nourri des influences africaines et européennes et qui donna à lire et à questionner un fonctionnement triadique associant les dimensions personnelle, théologique et socio-politique. La pensée d'Augustin se divise donc en trois catégories : premièrement, le personnel qui comprend la croyance, le comportement et l’amitié ; deuxièmement, le théologique qui englobe la théologie naturelle, l'éthique et la sotériologie ; et troisièmement, le social et le politique qui comprennent la responsabilité, la paix et la « juste guerre ».

Outre ses ministères en tant qu’évêque et prêtre, Augustin était l’écrivain le plus prolifique du monde antique, ses œuvres témoignent de la richesse de ses opinions. Son corpus comprend quatre-vingt-trois œuvres, composées de deux cent trente-deux livres, et de centaines de sermons et lettres. Plus de lettres et de sermons sont encore constamment découverts. Ses écrits eurent tous une influence inégalée sur les générations suivantes. Ces textes disent un désir de favoriser un échange fécond d’idées religieuses et philosophiques et de mettre en œuvre une rencontre de toutes les cultures, privilégiant une sorte de métissage, mais sa propension à l’autonomie et au libre choix (d’où sa contiguïté critique avec les manichéens) est quelque peu atténuée par le dilemme entre le service séculaire de l'empereur romain ou l’intense dévotion à son Dieu. Ce fut un homme de débatet de déchirement, qui fut marqué par sa controverse avec les Donatistes d’Afrique du Nord, préférant s’attacher à son église catholique. En allant bien au-delà de son contexte historique immédiat, la pensée d'Augustin sera largement explorée comme pertinente à notre situation mondiale volatile.

En général, l'héritage intellectuel d'Augustin à la fois local et global sera examiné. Ainsi, les limites qui empêchent la compréhension et le dialogue mutuels entre les cultures devraient être contestées et transcendés.

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons décidé de l’organisation de ce colloque qui a pour objectif d’interroger la vie et l’œuvre de Saint-Augustin tout en analysant son actualité et les prolongements de sa production philosophique, culturelle et théologique, ses traces locales et son rayonnement universel.

Axes directeurs

L’humanisme universel d'Augustin

La réception locale de la pensée augustinienne

La pensée augustinienne comme catalyseur du dialogue entre les civilisations et de tolérance entre les religions

Augustin et le renversement de la dynamique culturelle Nord-Sud

Augustin et la pensée politique

Augustin et les questions sociales des communautés locales

L’héritage augustinien à travers les études sur les monuments historiques et les sites archéologiques

Augustin dans les récits de voyage

Le tourisme dans la ville historique d’Hippone et son rôle dans la compréhension culturelle et la tolérance religieuse

Augustin et la mémoire

La psychologie augustinienne

Augustin dans le monde contemporain

Directives pour la soumission des résumés

Les langues officielles du colloque sont l’arabe, l’anglais et le français.

Les propositions doivent présenter une recherche originale.

Les documents écrits en arabe doivent utiliser la police Simplified Arabic, taille 14; les documents en anglais ou en français doivent utiliser Times New Roman, taille 12. La taille des notes est de 10; l’espacement est de 1,5 avec des marges de 2,5.

Les documents doivent comporter 08 à 12 pages.

Un résumé de 300 mots et un CV actualisé sont à envoyer avant le 15 juillet 2016 aux deux adresses suivantes:

colloque.augustin2016@univ-annaba.dz

conference.augustine@yahoo.com

Lieu : Campus Universitaire Ahmed El Bouni, Université Badji Mokhtar – Annaba

Dates importantes:

Date limite de soumission du résumé et CV: 20 août 2016

Notification d’acceptation: 10 septembre 2016

Date limite de soumission du texte intégral de la communication: 30 octobre 2016

Programme final: 05 novembre 2016

Les frais de participation et d’hébergement sont fixés à 18000 DA, incluant:

Inscription et documentation du colloque

Trois nuitées d’hôtel (chambre/single* + dîners):

Déjeuner, pause-café et dîner de gala

Excursion

*Pour toute autre demande relative à l’hébergement, prière de contacter le Secrétariat du colloque:

E-mail:

colloque.augustin2016@univ-annaba.dz

conference.augustine@yahoo.com

Téléfax:213 (0)38 56 65 06

Comité Scientifique

Président : Prof. Haiahem Ammar, Recteur de l’Université Badji Mokhtar, Annaba

Vice-président : Prof. Barkaoui Miloud, Doyen de la Faculté des Lettres,

Sciences Humaines et Sociales (FLSHS)

Les Membres du Comite Scientifique

Prof. Joseph Kelley, Merrimack College, Massachusetts (USA)

Prof. Frederick Van Fleteren, Université La Salle, Pennsylvanie (USA)

Prof. Luigi Alici, Università di Macerata, Italie

Prof. Phillip Cary, Université Eastern, Pennsylvanie (USA)

Prof. Madjri Lazhar, Université de Tunis (Tunisie)

Prof. Hanoun Abdelmajid, Université Badji Mokhtar, Annaba

Prof. Chouia Seif el Islam, Université Badji Mokhtar, Annaba

Prof. Aibech Youssef, Université de Sétif 2

Prof. Meirech Moussa, Université de Khenchela

Prof. Amrane Abdelhamid, Université de M’Sila

Comité d’organisation