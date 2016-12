Annonce

Présentation

Cette rencontre constitue le dernier volet du projet de formation-recherche « Transitions énergétiques en Allemagne et en France dans le contexte de la définition d’une politique européenne de l’énergie », mené sur la période 2014-2016 par le CIRAC et la DGAP, avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) et du centre de recherche AGORA de l’université de Cergy-Pontoise.

Accueilli sous l’égide de la Maison Heinrich Heine, ce colloque permettra de dresser un bilan de la COP21 et d’aborder l’émergence d’une politique européenne de l’énergie. Il sera ensuite question d’identifier les coopérations franco-allemandes dans le domaine de l’énergie et d’examiner les politiques énergétiques du Royaume-Uni, de la Suède et de la Pologne. Cette rencontre s’adresse à des experts français et allemands de la thématique traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et politiques) et sera ouverte aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés.

Les contributions présentées dans le cadre du projet feront l’objet d’une publication.

Langues de travail : allemand, français (le 26/09) et anglais, français (le 27/09), avec traduction simultanée.

Contact et inscription (à l’aide du fichier joint) : Solene.Hazouard[at]u-cergy.fr

Programme

Lundi 26 septembre 2016

9h30 – 10h00 Introduction

René Lasserre, Directeur du CIRAC, professeur émérite à l’université de Cergy-Pontoise

Directeur du CIRAC, professeur émérite à l’université de Cergy-Pontoise Claire Demesmay, Directrice du programme Relations franco-allemandes, DGAP

10h00 – 12h40 Séance : Bilan de la COP21 et émergence d’une politique européenne de l’énergie

Cette première séance dressera le bilan de la COP21 qui s’est tenue fin 2015 à Paris. Elle abordera par ailleurs l’adoption par l’Union européenne du paquet énergie-climat 2030, dans le contexte de la libéralisation du secteur de l’énergie, ou encore la problématique de la fixation d’un prix européen et/ou international du carbone.

Intervenants

Michel Colombier, Co-fondateur et directeur scientifique de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), professeur associé à Sciences Po Paris

Co-fondateur et directeur scientifique de l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), professeur associé à Sciences Po Paris Christian Egenhofer, Chercheur, responsable du programme Énergie et climat au Centre d’études politiques européennes (CEPS) à Bruxelles

Chercheur, responsable du programme Énergie et climat au Centre d’études politiques européennes (CEPS) à Bruxelles Philipp Litz, Chargé de mission Lutte contre le réchauffement climatique, données et outils à Agora Energiewende, Berlin

Présidence

Roger Guesnerie, Président d’honneur de PSE-École d’économie de Paris, chaire émérite de théorie économique et organisation sociale au Collège de France

Pause-café : 11h15 – 11h30

12h40 – 14h20 déjeuner libre

14h20 – 17h00 séance 2 : Le couple franco-allemand : moteur de la transition énergétique ?

Cette deuxième séance permettra d’identifier les coopérations et les échanges franco-allemands dans le domaine de l’énergie.

Intervenants

Jürgen Oser, Directeur du service Coopération transfrontalière et Europe (SGZE) de la Préfecture de Fribourg

Directeur du service Coopération transfrontalière et Europe (SGZE) de la Préfecture de Fribourg Sven Rösner, Directeur adjoint de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (ofate), Paris

Directeur adjoint de l’Office franco-allemand pour la transition énergétique (ofate), Paris Anne Turfin, Chargée de mission Contrôle des émissions de CO 2 et de la consommation d’énergie chez Climate Alliance, Francfort-sur-le-Main

Présidence

Jean-Claude Perraudin, Conseiller nucléaire et énergies renouvelables près l’Ambassade de France à Berlin

(Pause-café : 15h35 – 15h50)

Mardi 27 septembre 2016

9h30 – 12h10 Séance 3 : Choix énergétiques d’autres pays européens

Lors de cette troisième table ronde, l’analyse portera sur les politiques énergétiques du Royaume-Uni, de la Suède et de la Pologne.

Intervenants

Joseph Dutton, Chercheur associé du groupe Politique énergétique à l’université d’Exeter, Royaume-Uni

Chercheur associé du groupe Politique énergétique à l’université d’Exeter, Royaume-Uni Thomas B. Johansson, Professeur émérite au sein de l’Institut international d’économie environnementale industrielle (IIIEE) de l’université de Lund, Suède

Professeur émérite au sein de l’Institut international d’économie environnementale industrielle (IIIEE) de l’université de Lund, Suède Marek Wąsiński, Expert pour le programme Relations économiques internationales et questions globales à l’Institut polonais des Affaires étrangères (PISM), Varsovie

Présidence

Thomas Pellerin-Carlin, Chercheur sur les questions de politique européenne de l’énergie à l’Institut Jacques Delors, Paris

Pause-café : 10h45 – 11h00

12h10 – 12h30 Conclusion

René Lasserre, Directeur du CIRAC, professeur émérite à l’université de Cergy-Pontoise

Claire Demesmay, Directrice du programme Relations franco-allemandes, DGAP

Organisation



Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine (CIRAC)

Institut allemand de politique étrangère (DGAP)

avec le soutien de la Maison Heinrich Heine, du centre de recherche AGORA de l’université de Cergy-Pontoise et du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA)