Ce numéro thématique est dirigé par Philippe Cadène (Université Paris 7) et Brigitte Dumortier (Université Paris-Sorbonne).

Parmi les réflexions les plus avisées sur la mondialisation se trouvent celles d’Arjun Appaduraï, auteur de Modernity at large, qui questionne les conséquences culturelles de ce processus, notamment sur les pays du Sud. Archétype des pays du Tiers Monde jusqu’à la fin des années 1970, l’Inde attire aujourd’hui l’attention par la croissance économique dans laquelle elle est engagée, conduisant à classer cet Etat de 1,3 milliards d’habitants, parmi les pays émergents et le hissant au rang de partenaire avec lequel on doit désormais compter, tant sur le plan des échanges économiques que sur celui des relations internationales. Cela conduit aussi à une découverte, une redécouverte et une marchandisation de sa culture qui, de plus en plus mobilisée comme instrument au service d’un rayonnement mondial, s’inscrit dans une stratégie de softpower (Nye, 1990).

Des grandes épopées de la mythologie hindoue aux images satellitaires les plus récentes, en passant par les récits des voyageurs de l’époque coloniale, la publicité touristique ou encore la cartographie thématique, le territoire de l’Inde fait l’objet de représentations variées. Ces représentations tant dans l’acception matérielle du terme (atlas, guides de voyage, vidéos…) que dans sa dimension imaginaire passée ou présente peuvent être extraites des textes ou des sites internet, induites des pratiques sociales, produites par les cartographes et géographes, mais aussi diffusées par un cinéma particulièrement productif dont l’audience ne cesse de s’élargir ou une littérature contemporaine indienne anglophone, surtout féminine, prisée en Occident, ou encore une littérature en hindi peu traduite.

Le concept gotmannien d’iconographie, qui, à l’époque de sa théorisation au début des années 1950, n’a guère trouvé d’écho dans la géographie française, semble pour cela d’une grande actualité. Il invite, en effet, à envisager l’ensemble des ressources culturelles d’une société confrontée au mouvement, à la circulation. Les revendications communautaires, liées notamment au poids persistant des castes et aux inégalités, les régionalismes dans un État fédéral vaste comme six fois la France, les discours politiques tout comme les argumentaires des multiples organisations émanant de la société civile illustrent combien les iconographies contribuent au maintien (ou à la contestation) de l’organisation sociale et comment elles sont mobilisées.

Les contributeurs à ce numéro thématique sont donc invités à se pencher sur les représentations actuelles de l’Inde, mais également sur des représentations plus anciennes du sous-continent de manière à comprendre les continuités et à analyser les changements, ceux, importants, intervenus dans la période coloniale, et ceux, puissants et rapides, des décennies d’après l’Indépendance et, tout particulièrement, des vingt dernières années caractérisées par la mise en œuvre de politiques de libéralisation et d’ouverture et par une intégration du territoire indien aux dynamiques de mondialisation.

Les textes recherchés pour ce numéro, centré sur l’iconographie de l’Inde dans le contexte de la mondialisation, aborderont les représentations de l’Inde dans une perspective à la croisée de la culture, de l’économie et de la politique ou traiteront de tel ou tel aspect de la culture indienne, dans ses aspects les plus contemporains comme dans une optique géo-historique, à l’échelle nationale, régionale ou locale.

Les articles (50 000 signes illustrations comprises maximum) sont à soumettre à la rédaction de la revue Géographie et cultures (gc@openedition.org).

au plus tard le 30 octobre 2016

Les instructions aux auteurs sont disponibles en ligne : http://gc.revues.org/605

Les articles seront évalués en double aveugle.

