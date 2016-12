Annonce

Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS, LEGS)

Arnaud Bertinet (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA)

Les recherches sur les femmes artistes, collectionneuses, critiques d’art, sont aujourd'hui bien implantées en histoire de l’art. En revanche les travaux sur la place, le rôle et la participation des femmes à l’administration et l’organisation des musées, à la muséologie et la muséographie, ou à la médiation et à la transmission muséale, sont peu nombreux, du moins en France. Pourtant, depuis les années 1990, quelques travaux ont permis de relire l’histoire des musées au prisme du genre, c’est-à-dire en considérant la construction culturelle et sociale des identités masculines et féminines, et leurs « multitudes » identitaires (sociales, sexuelles et raciales). Qu’ils développent un point de vue historique ou plus contemporain, qu’il s’agisse de cas d’études, d’expériences personnelles ou d’analyses globales, ces travaux ont permis de déplacer la focale, de renouveler notre regard sur une muséologie longtemps androcentrée et hétéronormée. Pensons à l’ouvrage pionnier de Jane R. Glaser et Artemis Zenetou (Glaser, Zenetou, 1994), à celui d’Amy Levin (Levin, 2010) envisageant selon une perspective genrée les pratiques muséales et curatoriales, ou à celui de Gail Lee Dubrow et Jennifer Goodman qui focalise son attention sur les Américaines ayant contribué à la préservation, la restauration et la visibilité du patrimoine matériel ou immatériel de leur pays (musées, bibliothèques, sites naturels…) (Dubrow, Goodman, 2003). Plus près de nous, l’article de Bernadette Dufrêne intitulé « La place des femmes dans le patrimoine », faisant suite à un rapport du Sénat plutôt alarmant, a permis d’attirer l’attention sur un paradoxe profond : celui fondé sur une surreprésentation des femmes dans les formations au patrimoine et, a contrario, leur sous-représentation à des postes de direction une fois entrées en activité dans ce même domaine (Dufrêne, 2014).

Ce numéro entend donc poser les jalons d’un champ de recherches encore peu exploré. Il prévoit, pour cela, de couvrir une longue période allant de 1850 à nos jours. S’inscrivant dans une histoire globale des femmes et des intellectuelles, il souhaite accorder une large place à des réflexions d’ordre historique, historiographique et sociologique, pour remonter aux origines de ces inégalités, mais aussi prendre en considération des problématiques plus récentes comme celles des musées de femmes ou des musées virtuels. Les musées sont donc entendus ici dans une acception large : beaux-arts, histoire, ethnologie, anthropologie, musées de société, musées de sciences, de techniques et d’industrie, musées publics et privés, musées virtuels et imaginaires. Par ailleurs, si ce projet éditorial prend la France comme périmètre principal, il s’étendra à d’autres pays, pour introduire, dans ce cadre élargi, des approches comparatistes et des réflexions sur les nationalismes, les mobilités intellectuelles et les transferts culturels.

L’objectif du numéro est double : évaluer la place des femmes dans les musées, et proposer une histoire renouvelée de la muséologie et du patrimoine / matrimoine par l’intermédiaire des études de genre.

Il procèdera à l’examen des rapports sociaux de sexe, à l’analyse des mécanismes d’inclusion et d’exclusion, en examinant si ces exclusions affectent les représentations que l’on peut avoir des patrimoines et des collections muséales. Il s’interrogera sur la place, le regard, les spécificités, qui seraient réservé.e(s) aux femmes dans un milieu institutionnel qui a aussi participé à leur accomplissement personnel et à leur réussite professionnelle. Certains statuts sont longtemps apparus comme emblématiques chez les femmes : conservatrices du patrimoine, donatrices, conférencières, etc. Toutefois, c’est à partir du tournant organisationnel, communicationnel et commercial des musées, dans les années 1980, que pourront être interrogés l’accès des femmes à des positions de responsabilité (direction des musées de France, inspection générale, présidence d’établissements), à de nouveaux segments professionnels (scénographie et expographie, régie des œuvres, marketing culturel, médiation culturelle, personnel de sécurité et de surveillance, gestion des sites numériques et réseaux sociaux…) ou à des niveaux d’engagement social (sociétés d’Amis de musées, blogs et sites de discussions, prescripteurs de visite) qui signeraient (ou non) un basculement de l’institution muséale du côté de l’égalité des sexes, voire d’une féminisation de cet environnement professionnel.

Dans cette perspective, plusieurs pistes de recherches sont à envisager :

Analyser les représentations et le « voir » des femmes dans les musées. Visiteuses, salonnières, copistes, modèles ou sujets d’œuvres d’art, les femmes sont omniprésentes dans les salles des musées, notamment dans la culture visuelle et littéraire du XIX e siècle. Comment les regarde-t-on ? Comment se regardent-elles ? Peut-on parler de « regard féminin » face aux œuvres et aux objets exposés au musée ?

siècle. Comment les regarde-t-on ? Comment se regardent-elles ? Peut-on parler de « regard féminin » face aux œuvres et aux objets exposés au musée ? Analyser les modes d’insertion des femmes dans des milieux savants et professionnels à dominante masculine (légitimation par une formation spécifique, un diplôme, un réseau intellectuel, une position sociale, une collection, le mécénat, etc.).

Étudier les supports sur lesquels elles interviennent, les sujets privilégiés et les discours sur l’art produits par les femmes. N’interviennent-elles que dans un domaine précis ? S’expriment-elles sur plusieurs champs culturels ? Sont-elles, au contraire, limitées aux genres ou sujets soi-disant mineurs ? Vont-elles contribuer à repousser les frontières des espaces savants, à en invalider certains ou à en produire de nouveaux ? Qu'est-ce que certains patrimoines (locaux, ethnologiques, anthropologiques notamment) doivent à l'action des femmes ?

Examiner la part des femmes dans des domaines inhérents à la muséologie comme la conservation, le classement, l’acquisition, l’étude et la mise en valeur des objets et des collections, la médiation ou l’exposition. L’ensemble de ces activités, parmi lesquelles l’exercice du catalogue, la traduction, la conception des cartels, le travail de l’archive, la restauration, est loin d’être exempt de connotations féminines (reproduction, répétition, utilité, philanthropie, invisibilité, travail chez soi…), et pose à nouveau la question d’une spécificité portée par les femmes, comme de leur place, de leur rang hiérarchique, au sein de ces milieux patrimoniaux structurés par des rapports de pouvoir et de domination solidement définis et ancrés.

Repérer des périodisations (émancipations féminines, temps de guerre, digital humanities…) et des zones géographiques, propices, ou non à l’intégration des femmes dans les musées (grandes métropoles / régions ; capitales culturelles ; pays occidentaux / autres sphères géopolitiques).

Proposer des problématiques transversales, telles que la transmission, l’engagement politique, l’expertise, le regard ou le goût, et élargir la focale en proposant de nouvelles pistes d’interprétation genrées et queer.

BROGNIEZ Laurence, « Les femmes au Salon. Proposition pour une étude de la critique d’art féminine au XIXe siècle », Les Lieux littéraires. Féminin/Masculin. Écritures et représentations. Corpus collectifs, Christine Planté (éd.), n° 7-8, 2003 (paru en 2005), p. 113-126.

CALLU Agnès, La Réunion des musées nationaux (1870-1940). Genèse et fonctionnement, Paris, École des Chartes – Honoré Champion, 1994.

CARNEGIE Elizabeth Carnegie, “Trying to Be an Honest Women: Making Women’s Histories”, Making Histories in Museums, Gaynor Kavanagh (éd.), Londres, Leicester University Press, 1996, p. 54-65.

DUBROW Gail Lee, GOODMAN Jennifer B., Restoring Women’s History through Historic Preservation, Baltimore, John Hopkins University Press, 2003.

DUFRÊNE Bernadette, « La place des femmes dans le patrimoine », Revue française des sciences de l'information et de la communication [revue en ligne], 4, publié le 1er janvier 2014, http://rfsic.revues.org/977

ERNOT Isabelle, « L’histoire des femmes et ses premières historiennes (XIXe – début XXe siècle) », Revue d’histoire des Sciences humaines, 2007/1, n° 16, p. 165-194.

FEND Mechthild, HYDE Melissa, LAFONT Anne (éd.), Plumes et pinceaux. Discours des femmes sur l’art en Europe (1750-1850), vol. 1 – essais, Dijon, Les Presses du réel, 2012.

GLASER Jane R., ZENETOU Artemis (éd.), Gender Perspectives. Essays on Women in Museums, Washington, Smithsonian Institution Press, 1994.

GONNARD Catherine, LEBOVICI Élisabeth, Femmes artistes. Artistes femmes. Paris, de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007.

GUENTNER Wendelin (éd.), Women Art Critics in Nineteenth Century France. Vanishing Acts, Lanham, University of Delaware Press, 2013.

KRASNY Elke (éd.), Women’s: Museum. Curatorial Politics in Feminism, Education, History, and Art | Frauen: Museum. Politiken des Kuratorischen in Feminismus, Bildung, Geschichte und Kunst, Vienne, Löcker Verlag Vienna, 2013.

LABOURDETTE Marie-Christine, Les musées de France, Paris, PUF, 2015.

LEVIN Amy K. (éd.), Gender, Sexuality and Museums: A Routledge Reader, New York, Routledge, 2010.

MACHIN Rebecca, “Gender Representation in the Natural History Galleries at the Manchester Museum”, Museum & Society, 6/2008, p. 54-67.

MADSEN-BROOKS Leslie, "A Synthesis of Expertise and Expectations: Women Museum Scientists, Club Women and Populist Natural Science in the United States, 1890–1950", Gender & History, vol. 25, n° 1, avril 2013, p. 27-46.

PELLEGRIN Nicole (éd.), Histoires d’historiennes. Nouvelles recherches, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2006.

POLLOCK Griselda, Encounters in a Virtual Feminist Museum: Time, Space and the Archive, Londres, Routledge, 2008.

PORTER Gaby, “Seeing through Solidity: A Feminist Perspective on Museums”, Theorizing Museum: Representing Identity and Diversity in a Changing World, Sharon MacDonald, Gordon Fyfe (éd.), Oxford, Blackwell Publishers, 1996, p. 105-126.

POULOT Dominique, Musée et muséologie, Paris, La découverte, 2005.

PRECIADO Beatriz, « Multitudes queer. Notes pour une politique des "anormaux" », Multitudes, 2003, n° 2, p. 17-25.

RACINE Nicole, TREBITSCH Michel (éd.), Intellectuelles. Du genre en histoire des intellectuels, Paris – Bruxelles, IHTP – CNRS, 2004.

RENNES Juliette, Le Mérite et la nature. Une Controverse républicaine. L’accès des femmes aux professions de prestige, 1880-1940, Paris, Fayard, 2007.

RICHTER Claire Sherman (éd.), Women as Interpreters of the Visual Arts, 1820-1979, Westport – Londres, Greenwood Press, 1981.

SOFIO Séverine, « Des discours aux pratiques, comment approcher la réalité des rapports de sexe ? Genre et professions artistiques au XIXe siècle », Sociétés & Représentations, n° 24 ((En)quêtes de genre), novembre 2007, p. 177-193.

TAZIKER Andrea, “Sitting, Knitting and Serving: The Portrayal of Women in Industrial Museum”, Women in Industry and Technology from Prehistory to the Present Day: Current Research and the Museum Experience, Amanda Devonshire, Barbara Wood (éd.), Londres, Museum of London, 1996, p. 163-196.

VERLAINE Julie, Femmes collectionneuses d'art et mécènes de 1880 à nos jours, Malakoff, Hazan, 2014.

WERNER Sue Werner, Su Jones, “Forge Mill Needle Museum and Women in Needle Industry”, Women in Industry and Technology from Prehistory to the Present Day: Current Research and the Museum Experience, Amanda Devonshire, Barbara Wood (éd.), Londres, Museum of London, 1996, p. 145-153.

Merci d'adresser vos propositions d'articles sous la forme de résumés (5000 signes)

Charlotte Foucher Zarmanian (charlotte.foucher@club-internet.fr)

Arnaud Bertinet (arnaud.bertinet@univ-paris1.fr)

avec copie pour Marie-Christine Bordeaux (mc.bordeaux@wanadoo.fr).

avant le 1er septembre 2016

Les résumés comporteront un titre, 5 références bibliographiques, ainsi que les nom, adresse électronique et qualité de leur auteur.e.

Juillet 2016 : diffusion de l’appel à propositions d’articles

15 septembre 2016 : réception des propositions (résumés)

Fin septembre 2016 : réponses aux auteur.e.s

Fin novembre 2016 : réception des textes complets

Début décembre 2016 : expertise en double aveugle

Fin janvier 2017 : réception des expertises, réponses définitives aux auteur.e.s et propositions éventuelles de modifications

Fin avril 2017 : réception des textes modifiés

Mai 2017 : début du processus éditorial

Décembre 2017 : publication

Charlotte Foucher Zarmanian

charlotte.foucher@club-internet.fr

CNRS (LEGS – UMR 8238)

Arnaud Bertinet

arnaud.bertinet@univ-paris1.fr

Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (EA 4100 HiCSA)

La revue Culture & Musées

La revue Culture & Musées est une revue scientifique transdisciplinaire à comité de lecture. Ses publications sont orientées vers des travaux de recherche inédits sur les publics, les institutions et les médiations de la culture. Depuis 2010, elle possède une dimension internationale car elle est indexée à l'INIST et sur les bases Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters). Les contributions, regroupées autour d’un thème, font de chaque livraison un ouvrage collectif chargé d’approfondir un thème ou une question. La revue est co-éditée par l’Université d’Avignon et les éditions Actes Sud.

Frédéric Gimello-Mesplomb, directeur de publication, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Eric Triquet, directeur adjoint de publication, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Yves Winkin, directeur de rédaction, Musée des arts et métiers, CNAM

Marie-Christine Bordeaux, directrice adjointe de rédaction, Université Grenoble Alpes

Serge Chaumier, Université d’Artois

Jacqueline Eidelman, Direction générale des patrimoines – Département de la politique des publics, ministère de la Culture et de la Communication

Catherine Guillou, Direction des publics du Centre Pompidou

Daniel Jacobi, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Emmanuelle Lallement, Direction générale des patrimoines – Département de la politique des publics, ministère de la Culture et de la Communication

Joëlle Le Marec , Université Paris Diderot

Jean-Marc Leveratto, Université de Lorraine

François Mairesse , Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Anik Meunier , Université du Québec à Montréal

Anthony Pecqueux, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble

Marie-Sylvie Poli, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Dominique Poulot, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Vincent Poussou, Direction des publics et du numérique de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais

Olivier Thévenin, Université de Haute-Alsace

Éric Triquet, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Comité scientifique international