Résumé

À soixante-dix ans de la fin du second conflit mondial, nous pouvons toujours apprécier en Italie l’abondance d’une production artistique multiforme qui ne cesse d’évoquer, d’explorer et de réélaborer le souvenir de la dictature italienne. Cette multiplicité des expressions mémorielles se situe non seulement dans la pluralité de leurs supports visuels mais aussi dans la source même de ces souvenirs. c’est à la lumière de cette évolution historique, historiographique et générationnelle que nous souhaitons interroger le réservoir d’images, de paroles et de gestes mobilisé par les artistes depuis 1945. Comment ces mémoires, directes ou indirectes, se déclinent-elles au cinéma, dans les arts plastiques, au théâtre ? Quels usages et quels objectifs mémoriels visent-elles ?

A settant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, è ancora possibile apprezzare in Italia l’abbondanza d’una produzione artistica multiforme che non cessa di evocare, di esplorare e di rielaborare il ricordo della dittatura italiana. Questa molteplicità delle espressioni memoriali si colloca non soltanto nella pluralità dei supporti visivi, ma anche nella sorgente stessa dei ricordi. Questi variano in effetti secondo l’identità, la storia personale, la generazione, il livello e l’orientamento dell’impegno politico di ognuno. Per questo, un testimone diretto del Ventennio non avrà la stessa postura di un artista contemporaneo investito da un’eredità di rimembranze più collettive che individuali. È dunque alla luce di questa evoluzione storica, storiografica e generazionale che ci proponiamo di interrogare il serbatoio d’immagini, di parole e di gesti a cui attingono gli artisti per tutta la seconda metà del XX secolo. In che modo queste memorie, dirette o indirette, si declinano al cinema, nelle arti plastiche, nel teatro?