Annonce

En accédant à la souveraineté internationale le 1 er Janvier 1960, le Cameroun est devenu un acteur étatique des relations internationales. Les préoccupations du moment ont largement influencé l’élaboration de sa politique étrangère. Les effets conjugués des défis politiques (construction de l’unité nationale, processus démocratique) et des contingences économiques (protection du marché national et plan de développement d’une industrie locale, échec des plans quinquennaux et autres programmes de diversification des exportations, impact des chocs extérieurs, programmes d’ajustement structurel) ont conduit le Gouvernement à repenser son action vers un développement plus soutenu et plus ambitieux. Défi permanent pour tout pays peu ou non industrialisé, le développement implique un processus de libération et de transformation de l’ensemble des structures notamment mentales, politiques, socio- économiques, culturelles et technologiques. Tel est le challenge que le Chef de l’Etat a proposé à ses concitoyens au travers d’une vision devant mener le Cameroun à l’émergence à l’horizon 2035. Ce projet exige la contribution de tous les secteurs et l’implication de toutes les catégories nationales. Au plan sectoriel, la diplomatie, domaine de souveraineté par excellence, ne peut être qu’un pilier majeur de cette conquête. Ce maillon essentiel du dispositif doit être amélioré et actionné en vue des résultats souhaités tout au long du cheminement vers l’émergence. Comment la Diplomatie camerounaise se mobilise-t-elle en vue de l’accomplissement des nouveaux objectifs ? Et comment les instruments normatifs et institutionnels relatifs à la diplomatie ont-ils opéré depuis l’indépendance ? Quelles sont les meilleures alternatives possibles au regard des exigences de l’espace international en constante reconfiguration ?

Argument

After obtaining sovereignty as a consequence of independence on 1 January 1960, Cameroon became a state actor in international relations. Concerns at the time largely influenced the development of its foreign policy. The combined effects of political constraints (building of national unity, democratic process) and economic contingencies (domestic market protectionism and a development plan for local industries, failure of five-year plans and other export diversification programs, impact of externalities, structural adjustment programs), led the Government to reconsider its action for a more sustainable and ambitious development. For least or non-industrialized countries, economic development is a challenge that requires liberalization and transformation process of institutional structures, policies, socioeconomic, cultural and technological as well as mindsets. This is the challenge presented by the Head of State to fellow citizens in the Cameroon Vision 2035. The 2035 vision requires the contribution of all sectors and the involvement of all the various components of society. Diplomacy as a major pillar towards this goal should be improved and implemented towards the achievement of an emerging economy. How is Cameroon’s diplomacy mobilizing itself to achieve these goals? How have the normative and institutional structures related to diplomacy functioned since independence? What are the best alternatives given the constraints of political transitions at the international level? In view of the foregoing overarching challenges, this conference aims at bringing together researchers, university lecturers, diplomats, international civil servants and interested members of civil society to discuss and come up with concrete proposals on the best way forward.

Topics

Cameroon international relations trajectory since 1960 The Cameroon’s plan to become an emerging economy: economic performance or development? Regional integration: contribution or hindrance to evolution? Diplomatic governance in Cameroon: constraints, challenges, advantages and perspectives Essential pillars for Cameroon's foreign policy Experiences of the Members of the Cameroonian diplomatic community Cooperation with developed countries and the BRICS: types of relations to establish in view of an emerging economy Women in diplomacy: assessment and prospects Consular policies in an emerging economy Peace and security related challenges in an emerging economy Development and human rights: Challenges related to linkages Attracting foreign direct investment and promoting local industry Cameroon in international organizations The role of the Cameroonian diaspora towards an emerging Cameroonian economy Experiences of emerging countries and countries on the path towards emergence: lessons for Cameroon Cameroon and the refugees issue

Submission guidelines

You are therefore invited to submit an abstracts of 300 words maximum

by 15th september 2016 (extended deadline).

The authors of accepted abstracts will be notified by 30 September 2016 and final papers should be submitted by 15 November 2016.

Submissions in English and French – the working languages of the seminar – are welcomed.

All submissions should be sent to: credis2015@yahoo.fr

Scientific Committee