Annonce

Le CEFC Taipei, antenne de Taipei du Centre d’études français sur la Chine contemporaine (CEFC, UMIFRE 18 MAEDI-CNRS) a pour mission d’étudier les mutations sociales, politiques, économiques et scientifiques de Taiwan et les relations entre Taiwan et la Chine, en étroite collaboration avec le siège du CEFC basé à Hong Kong.

Fonctions

Le responsable du CEFC Taipei a pour objectif de renforcer la visibilité de la recherche française et européenne à Taiwan. Il conduit un projet de recherche sur Taiwan et/ou sur les relations entre Taiwan et la région est-asiatique. Il est basé sur le campus de l’Academia Sinica à Taipei et il développe une coopération scientifique étroite avec cette institution. Il travaille également en collaboration avec le Bureau Français de Taipei. Animateur scientifique d’un réseau international de chercheurs, il organise des séminaires, des conférences de chercheurs français ou européens ainsi que des colloques internationaux. Il assure la direction administrative de l’Antenne en liaison avec le siège du CEFC : gestion du personnel, gestion du budget, coordination de l’action avec les partenaires institutionnels français et locaux.

Fiche de poste détaillée téléchargeable depuis le site « Transparence » du MAEDI [poste 0001011619]



Eligibilité

Titulaire d’un doctorat d’un établissement d’enseignement supérieur français ou d’un autre pays de l’Union européenne. Poste pourvu prioritairement par un enseignant chercheur ou un chercheur titulaire d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un organisme de recherche français ou de l’Union européenne.

Conditions

Contrat d’expatriation (2 ans renouvelable)

Rémunération : traitement de base dépendant des statut et grade, plus une prime d’expatriation

Disponibilité

Prise de fonction le 1er septembre 2017

Modalités de candidature

Date limite de candidatures : 20 septembre 2016

Les candidats à des postes de directeur ou de chercheur auprès des Instituts français de recherche à l’étranger en sciences humaines et sociales (UMIFRE), doivent accomplir, obligatoirement, les trois démarches suivantes :

Déposer en premier lieu un dossier de candidature en ligne sur le site « Transparence » du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Les candidats sont invités à joindre un CV synthétique, ne dépassant pas deux pages : http://www.diplomatie.gouv.fr/ > rubrique « emplois, stages, concours » > Postes à pourvoir à l’étranger

Utiliser le formulaire approprié [télécharger le formulaire chercheur] et le communiquer aux différents services concernés conformément aux indications précisées en 1ère page du document :

correspondant géographique du Pôle « Sciences humaines et sociales, Archéologie et Patrimoine » du MAEDI : Mme Sylvie Ballet sylvie.ballet@diplomatie.gouv.fr

à la déléguée CNRS pour les UMIFRE Brami@cnrs-dir.fr

au directeur du CEFC : M. Eric Florence eflorence@cefc.com.hk

Les candidats titulaires d’une autre administration publique (ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, CNRS, …), doivent parallèlement se rapprocher de leur administration d’origine concernant les éventuelles démarches complémentaires à effectuer en vue d’une demande de détachement.

Jury de sélection